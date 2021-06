Weil er mit seinem E-Bike in Schlangenlinien unterwegs war, fiel ein 16-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Haßloch am Ortsrand von Forst auf. Der Jugendliche versuchte daraufhin, über Feldwege zu fliehen. Die Beamten unterzogen den jungen Bad Dürkheimer, der „deutlichst nach Alkohol roch“, daraufhin einer Kontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der 16-Jährige musste in der Polizeiinspektion Haßloch eine Blutprobe abgeben, danach übergaben die Polizisten ihn an seine Erziehungsberechtigten. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, die Führerscheinstelle wird laut Bericht ebenfalls weitere Schritte einleiten.