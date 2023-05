Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim gut besuchten „Friedenstag für die Ukraine“ fand am Sonntag auf dem Marktplatz in Deidesheim eine Versteigerung statt. Allerdings ging es diesmal nicht um einen Geißbock. Bieter lieferten sich trotzdem ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Markus Wahl war am Ende schweißgebadet. Seinen Zylinder hatte er zuvor schon abgelegt. Der Geißbock-Auktionator war in seinem Element, plaudernd, witzig und auffordernd, so wie man