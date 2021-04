Ein besonderes Jubiläum konnte das „Küchengeflüster“ im Offenen Kanal Weinstraße feiern: die 100. Kochshow in acht Jahren. Coronabedingt musste eine große Feier zwar ausfallen. Aber die Macher hatten für die Jubiläumsfolge trotzdem eine gute Idee.

100 Sendungen wurden inzwischen aufgezeichnet und im Fernsehprogramm des OK Weinstraße ausgestrahlt: „Wir hätten nie zu hoffen gewagt, dass unsere Idee so einen Erfolg haben wird“, sagt Moderator Markus Merkler. Inzwischen haben beim „Küchengeflüster“ schon viele Gäste aus Politik, Kultur sowie aus der Profi- und Hobbygastronomie hier am Herd gestanden und ihr Lieblingsrezept gekocht.

Coronabedingt musste eine große Jubiläumsfeier mit vielen Gästen ausfallen. So entstand der Gedanke, stattdessen die Zuschauer bei der 100. Aufzeichnung einmal einen Blick hinter die Kulissen des „Küchengeflüsters“ werfen zu lassen, einige der Macher der Sendung an die Kochtöpfe zu holen und ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern.

In der Jubiläumssendung begrüßt Markus Merkler seine heutigen Köche. Dafür nimmt er die Zuschauer mit in den Außenbereich in das Produktionsmobil (ProMo), wo alle technischen Fäden zusammenlaufen. Hier sitzt üblicherweise auch Daniel Lindenschmitt, der heute am Kochtopf steht, mit dem Merkler einst dieses Sendeformat entwickelte und der seither die Verantwortung für das Geschehen hinter der Kamera trägt. Diesmal wechselt er die Perspektive, um ein Rinderfilet á la Kren zuzubereiten. Daneben kocht Michaela Schlick, Mitarbeiterin der Küchenwelt Speyer, wo seit vielen Jahren die Aufzeichnungen stattfinden. Sie ist der gute Geist, der sich um Gäste, Küchenausstattung und um Sauberkeit nach der Küchenschlacht kümmert und die vor der Kamera eine Gemüsequiche zubereitet.

Während die drei fleißig schnippeln und brutzeln, erzählen sie von allerlei Anekdoten. Denn in den acht Jahre lief natürlich nicht immer alles glatt. Da fehlt etwas, geht was kaputt, das Essen gelingt nicht oder der Moderator leistet sich Versprecher. Normalerweise wird das herausgeschnitten. In der 100. Ausgabe gibt es dagegen ein „Best of“ dieser Missgeschicke.

Sendetermine

Im OK-TV-Programm unter www.ok-weinstrasse.de/sender/tv-programm. Das 100. „Küchengeflüster“ ist zu sehen am 19. April, 2 Uhr, 25. April, 10 Uhr, und 19. April, 18 Uhr.