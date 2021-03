Seit 15 Jahren ist Ida Niess Bewohnerin im Theodor-Friedrich-Haus Haßloch – am Montag feierte sie dort ihren 100. Geburtstag. Von der Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Pandemie hat die Seniorin viel Geschichtsträchtiges erlebt und sich bis heute eine fröhliche, gelassene Art bewahrt.

Der Tag beginnt für Ida Niess mit einer ausgiebigen Zeitungslektüre. „Ich lese viel, das hält den Kopf fit“, sagt die Jubilarin. Geboren am 22. März 1921 in Ostpreußen floh Ida Niess 1945 Richtung Westen, kam nach zweijähriger Internierung in Kopenhagen nach Weisenheim am Sand und fand mit ihrer Familie in der Pfalz eine neue Heimat. Seit 2006 lebt sie nun schon im Theodor-Friedrich-Haus Haßloch.

Gerade aufgrund ihres stolzen Alters ist die Seniorin froh, dass sie vieles noch kann. So nimmt sie nach wie vor sehr gerne an Gymnastikangeboten des Hauses teil. „Nur die Beine wollen nicht mehr so, die werden halt jetzt auch schon 100“, scherzt sie. Die weiten Spaziergänge, die sie früher machen konnte, fehlen ihr schon ein wenig, trotzdem bleibt Niess pragmatisch: „Dann laufe ich halt hier im und vor dem Haus, jetzt fängt es draußen auch schon an zu blühen.“

Kleine Spaziergänge rund ums Haus

Dem Wirbel um ihren Geburtstag hat Ida Niess gelassen hingenommen und auch ein Geheimrezept, um 100 Jahre alt zu werden, hat sie nicht. „Ich mache das auch zum ersten Mal“, erklärt sie. Nach einer schweren Erkrankung mit 85, bei der sie auch ins Koma fiel, hätte sie nicht damit gerechnet, dieses Alter zu erreichen. „Aber dann haben sie mich wiedergeholt und jetzt bin ich immer noch da“, berichtet sie. Auch von der aktuellen Corona-Pandemie lässt die Seniorin sich nicht schrecken. Sie hält sich an die Regeln und macht weiter, so wie in den vergangenen Jahren auch.

Eine große Feier zum Ehrentag war in der Pandemie nicht möglich, Geburtstagsbesuch konnte Niess aber trotzdem empfangen. Neben ihrem Enkel und seiner Frau schauten auch Mitarbeiter der Einrichtung mit Glückwünschen und Geschenken vorbei. „Wir gratulieren Frau Niess von ganzem Herzen zu diesem besonderen Geburtstag und wünschen ihr viel Freude und Gesundheit für den Start ins neue Jahrhundert“, sagt Einrichtungsleiterin Christiane Vocke stellvertretend für ihr gesamtes Team.