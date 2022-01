Seit wenigen Tagen hat der 1. FC 08 Haßloch seine neue Flutlichtanlage in Betrieb. Die alte Anlage hatte im Sommer 2020 aus Sicherheits- und Haftungsgründen abgebaut werden müssen.

In sechsstündiger Arbeit und mit schwerem Gerät hatte im Juli vergangenen Jahres ein fünfköpfiges ehrenamtliches Helferteam des 1. FC 08 die in die Jahre gekommene Flutlichtanlage an der Adam-Stegerwald-Straße abgebaut. „Aus Sicherheits- und Haftungsgründen gab es dazu keine Alternative, wie eine Prüfung durch eine Fachfirma ergab“, teilte der 08-Vorsitzende Jürgen Hurrle damals mit.

Der 1. FC 08 hat nach eigenen Angaben bei vier Fachfirmen eine Ausschreibung durchgeführt und dabei Wert darauf gelegt, dass die neue Anlage mit LED ausgestattet wird. Die Energiekonzept Deutschland GmbH habe das günstigste Angebot abgegeben und den Zuschlag erhalten. Mitte Oktober hätten die Arbeiten begonnen. Kleine Restarbeiten seien in diesem Monat erledigt worden.

Neue Anlage für über 60.000 Euro

Die neue Anlage hat laut FC 08 rund 61.000 Euro gekostet. Zuschusszusagen bestünden vom Bundesumweltministerium in Höhe von 7750 Euro, vom Landessportbund Rheinland-Pfalz von 15.300 Euro und von der Gemeinde Haßloch, die 12.170 Euro dazu gebe. Rund 25.000 Euro habe der Verein allerdings selbst aufbringen müssen. Wegen der vorgegebenen Fristen bei den Zuschussverfahren konnte eine neue Anlage erst 2021 installiert werden.

Während der Wintersaison 2020/21 und 2021/22 (bis Dezember 2021) hätten die 08er mit ihrem Trainingsbetrieb und bei Pokalspielen (jeweils mittwochabends) teilweise auf angemietete Sportplätze mit Flutlicht in der Umgebung ausweichen müssen: zum FV 1921 Haßloch, TuS Maikammer, TuS Lachen-Speyerdorf und 1. FC 23 Hambach. „Dafür sind wir diesen Vereinen zu Dank verpflichtet“, so der 08-Vorsitzende Jürgen Hurrle.