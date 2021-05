Das Vereinslokal des 1. FC 08 Haßloch auf der Sportanlage an der Adam-Stegerwald-Straße ist ab sofort wieder in Betrieb. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags ab 16 Uhr sowie samstags und sonntags bereits ab 10 Uhr. Der traditionelle 08-Stammtisch trifft sich erstmals wieder am 3. Juni und danach jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Neuer Pächter der Gaststätte ist Frank Kriesten. Bei der derzeitigen Inzidenz unter 50 ist sowohl der Innenbereich als auch der Außenbereich für Personen mit tagesaktuellen negativen Schnelltests, vollständig Geimpfte mit Nachweis sowie Genesene mit Nachweis geöffnet. Es besteht Maskenpflicht für Personal und Gäste.