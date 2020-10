Die Gemeindeschwestern plus im Landkreis Bad Dürkheim laden zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Älter werden – fit und aktiv bleiben“ ein. Vor dem Hintergrund der Landesinitiative Rheinland-Pfalz „Land in Bewegung“ möchten die Gemeindeschwestern ein Bewegungsangebot im Freien, Übungen und Sturzprophylaxe unter fachlicher Begleitung, ermöglichen. Angesprochen sind Senioren 60 plus, gerne mit Rollator. Der Termin: Samstag, 14. November, 10 bis 12 Uhr, an der Bewegungsanlage hinter den Salinen, Gutleutstraße, Bad Dürkheim. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Bei anhaltendem Regen fällt die Veranstaltung aus. Keine Verpflegung. Telefonische Anmeldung ist wegen der Corona-Situation, erforderlich, Telefon 06322/961-9127 (Martina Laubscher) oder 06322/961-9126 (Birgit Langknecht) oder 06322/961-9125 (Vera Götz); Anmeldeschluss Freitag, 2. November.