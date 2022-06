Deutliche Gewinne haben sowohl der Landkreis Bad Dürkheim, wie auch der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises im vergangenen Jahr erwirtschaftet.

In einer Sitzung des Kreistags am Mittwoch in Bad Dürkheim erinnerte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) daran, dass im Haushaltsplan für 2021 für den Kreis ein Überschuss von rund 603.000 Euro vorgesehen war. Rund 5,34 Millionen Euro Gewinn seien daraus geworden. Als Gründe dafür, dass „sehr viel mehr“ Geld in der Kasse ist, nannte Ihlenfeld Zuschüsse von Bund und Land im Bereich der sozialen Sicherung, die Auflösung von Rückstellungen sowie Wertberichtigungen.

Beim AWB sei man in der „komfortablen Situation“, dass sowohl im hoheitlichen Bereich – der Kreis ist gesetzlich zu Entsorgungstätigkeiten verpflichtet –, wie auch im gewerblichen Bereich Gewinne erwirtschaftet wurden, freute sich Ihlenfeld. Knapp 432.000 Euro beträgt der Überschuss im hoheitlichen Bereich. Ein Gewinn von etwa 815.600 Euro steht im gewerblichen Bereich unter dem Strich. Zum gewerblichen Bereich gehören unter anderem die Deponiebewirtschaftung, die Entsorgung von Wertstoffen des Dualen Systems und der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Erlös mehr als doppelt so hoch

Insgesamt kann der AWB einen Gewinn von knapp 1,25 Millionen Euro vorweisen. Erwartet worden war ein Überschuss von 102.000 Euro. Die sehr guten Preise, die für Altpapier gezahlt werden, nannte Ihlenfeld als einen wesentlichen Faktor für die Verbesserung des Ergebnisses. Der Erlös sei mit rund 2,7 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch ausgefallen, wie der erwartete Betrag von 1,3 Millionen Euro. Auch für die Verwertung von Schrott sei mehr gezahlt worden als erwartet. Ein höherer Gewinn sei unter anderem auch beim Gewerbemüll erzielt worden, weil hier mehr angeliefert wurde als erwartet. Der Gewinn von knapp 1,25 Millionen Euro soll zu den allgemeinen Rücklagen des AWB kommen, entschieden die Mitglieder des Kreistags.