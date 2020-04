Eine besondere Überraschung erwartete die Erzieherinnen der Kita „Arche Noah“ in Meckenheim diese Woche am Hoftor. Obwohl eigentlich sie derzeit diejenigen sind, die für Überraschungen sorgen. Indem sie „ihre“ Kinder beispielsweise mit Post und kleinen Überraschungen aus der Kita versorgen. Dieses Mal war es umgekehrt.

Was Christine Bartenbach am Eingang zum Gelände der Kindertagesstätte „Arche Noah“ entdeckte, sorgte bei den zwölf Erzieherinnen für „Tränchen und Rührung“, wie die Kita-Leiterin erzählt. Kinder und Eltern hatten heimlich über Nacht eine starke Botschaft am Kindergartenzaun vorbereitet: „Wir vermissen euch!“ steht da jetzt, alles in regensichere Prospekthüllen verpackt, in großen Lettern für alle zu lesen.

Die Kita betreut normalerweise 75 Kinder in drei Gruppen, zwei bis sechs Jahre alt sind die Minis. Wie alle Kitas ist jedoch auch die „Arche Noah“ im Moment wegen Corona geschlossen. Nur eine Notbetreuung für eine kleine Gruppe von etwa fünf Kindern gibt es, für die zwei Erzieherinnen im Wechsel zuständig sind. „Wir arbeiten aber natürlich trotzdem alle weiter, in der Kita selbst oder teilweise im Homeoffice“, sagt Bartenbach.

In Verbindung bleiben

Die Erzieherinnen erledigen Sonderaufgaben, schreiben Entwicklungsberichte und Lerngeschichten, kümmern sich um den Garten, räumen auf und entwickeln Ideen, um den Kindern zuhause eine Freude zu bereiten. Außerdem stecke man mitten in den Arbeiten für das Qualitätsmanagement des Bistums Speyer und erwarte 2021 eine Zertifizierung.

Mit „ihren“ Familien in Verbindung zu bleiben, sei den Erzieherinnen „ausgesprochen wichtig“, erzählt die Kita-Leiterin weiter. Darum bekommen die Familien derzeit Bastelideen, Geschichten und Videos per E-Mail oder Geburtstagsgrüße mit der „richtigen“ Post. Bartenbach ergänzt: „Und auch reguläre Elterngespräche finden statt, natürlich unter Einhaltung aller hygienischer Vorschriften und des vorgeschriebenen Abstands.“

75 Osterkörbchen

Dass die Erzieherinnen unlängst sogar die 75 Osterkörbchen allein bastelten und den Kindern mit dem Fahrrad oder zu Fuß bis an die Haustür gebracht haben, habe für große Freude gesorgt. Umso glücklicher seien nun auch die Erzieherinnen über die bunte Antwort am Tor. Und die Dekoration wird täglich umfangreicher. „Inzwischen kommen einige Kinder sogar fast täglich mit dem Rad oder zu Fuß vorbei und hängen noch mehr selbstgemalte Bilder dazu“, erzählt Bartenbach. Mit der Notgruppe wollen die Erzieherinnen jetzt für eine Antwort sorgen: „Wir warten auf euch“, soll am Hoftor zu lesen sein.