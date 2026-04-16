Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag um 15.54 Uhr auf der L499 zwischen Elmstein und Helmbach ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht überholte der Motorradfahrer offenbar einen Sattelzug, kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto und wurde anschließend rund 100 Meter von dem Sattelzug mitgeschleift. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Pkw wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Mitglieder der Feuerwehren Elmstein, Iggelbach und Lambrecht sicherten die Unfallstelle, unterstützten den Rettungsdienst, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Währenddessen und während der Verkehrsunfallaufnahme durch einen Gutachter war die Strecke für mehrere Stunden voll gesperrt.