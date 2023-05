Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Kallstadt beteiligt sich an der Aktion „Gelbe Füße“ der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für einen sicheren Schulweg. Dabei werden mögliche Überquerungsstellen über Straßen auf dem Bürgersteig mit gelben Linien und Abbildungen von stehenden Kinderfüßen markiert. Auf Abschnitten des Fußwegs werden Abbildungen von gehenden Kinderfüßen aufgebracht.

Der Gemeinderat hat am Montag die Querungsstellen festgelegt. Ziel sei es, dass an den markierten Querungen Sammelpunkte entstehen, an denen die Kinder