Am Aschermittwoch wendet sich das Blatt und aufs Feiern folgt die Besinnung. Dieser abrupte Wandel ist im Kirchenjahr nichts Ungewöhnliches, findet David Schreiner.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht – ich finde den Aschermittwoch komisch. Für mich als harmoniebedürftigen und veränderungsscheuen Menschen ist dieser Kontrast schlicht zu extrem. Vor fast neun Jahren bin ich für mein Studium nach Mainz gezogen und anschließend als Lehrer an einer christlichen Schule geblieben. Die Fassenacht ist mir also, vorsichtig gesagt, nicht fremd. Wochenlang ist die Stadt im Ausnahmezustand.

Und dann: Aschermittwoch. Um acht Uhr versammeln sich etwa tausend Schüler und Lehrkräfte in der Stephanskirche zum Gottesdienst. Dort hören sie von Innehalten, Verzicht und dem Besinnen auf das Wesentliche – wenige Stunden, nachdem viele noch feiernd durch die Mainzer Straßen gezogen sind. Das wirkt surreal, fast grotesk. Als würde Friedrich Dürrenmatt hinter einer Säule mitschreiben.

Kirchenjahr greift verschiedene Erfahrungen auf

Dabei ist dieses Auf und Ab der Gefühle in kirchlichen Zusammenhängen nichts Ungewöhnliches. Das Kirchenjahr greift bewusst allgemein-menschliche Empfindungen auf, die archetypischen Grundstrukturen unseres Lebens, um das Heilsgeschehen erfahrbar zu machen. Man denke an die österlichen Tage mit ihrer emotionalen Achterbahnfahrt: von der Todesstimmung am Karfreitag zur unbändigen Auferstehungsfreude am Sonntag. Ein bekanntes Muster.

Was die Tage um den Aschermittwoch besonders macht: Hier funktioniert dieses Prinzip unmittelbar. Während an vielen Festtagen oft nur andächtig den Geschichten gelauscht wird, vollziehen wir an Rosenmontag und Aschermittwoch das liturgische Jahr tatsächlich mit. Anstatt uns über eine vermeintliche Entchristlichung der Feiertage zu echauffieren, könnten wir Christen hier sagen: Genau so soll es sein.

Sich von der Fastenzeit stören lassen

Das Gefühl, dass etwas nicht passt, das mich am Morgen des Aschermittwochs im Schulgottesdienst ereilt, trifft den Kern der Fastenzeit. Nach der Unbekümmertheit der Fastnacht darf ich mich im Alltag stören lassen, um bewusst zu prüfen, was in meinem Leben wirklich zählt.

Die christliche Tradition des Fastens beruft sich auf die vierzig Tage Jesu in der Wüste – nicht zufällig am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Es ist das Ringen des Gottessohnes um den richtigen Weg durch das menschliche Leben, und das gelingt nicht nebenbei im gewohnten Alltag. In diesem Licht passt es ziemlich gut, dass mir der Aschermittwoch ein bisschen komisch vorkommt.

Der Autor

David Schreiner leitet das Firmteam in der Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt

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