Was stimmt? Was ist richtig, was falsch? Wem soll man glauben? So fragen, so hinterfragen Menschen Geschehen und Meinungen, Aktionen und Reaktionen. Das ist richtig und wichtig. So zu fragen wird aber auch gebraucht, nein missbraucht, um zu verunsichern, um Angst zu schüren. Angst und Unsicherheit, wo ein klarer Kopf und Besonnenheit Not tun.

Und schon kommen Rufer, reden den Menschen nach dem Willen und schöpfen ihren Gewinn ab. Der muss nicht finanziell sein. Das kann viel gefährlicher in Anhängerschaft sein, die diese Rufer für sich gewinnen, für ihre Ziele, für ihre Gedanken – egal, wie abstrus, egal wie menschenverachtend.

„Es wird euch gut gehen.“ Das wollten und wollen Menschen hören zu jeder Zeit. Auch wir heute. Und das ganz einfach so, ohne zurückstecken zu müssen und ohne Mühen. Märchenhaft. Ja, märchenhaft, nicht wirklich glaubhaft. Aber Märchen bezaubern. Auch, weil es da nur schwarz und weiß gibt. Da gibt es für alles einen Sündenbock. Aber das Leben ist kein Märchen. Und wer für alles gleich einen Sündenbock parat hat, gleicht eher einem Rattenfänger, dessen Lied und Wort Menschen dann zwar begeistert, dem sie aber willenlos folgen.

„Kluften tun sich auf“

„Es wird kein Unheil über euch kommen!“ Wie sehr hofft und wünscht man das. Und so nehmen wir unser Schicksal in die Hand, versuchen unseres Glückes eigener Schmied zu sein – und heben den Hammer. Ungewiss allein, wo das schwere Ding landen wird. Oft genug zerschlagen wir damit dann so manches an Mitmenschlichkeit und Miteinander, ja Vertrauen. Dann ist das Geschrei groß.

Dann rufen Menschen plötzlich nach Gott – und meinen genau zu wissen, was der hätte tun müssen. Schließlich hat er sich uns doch offenbart als barmherzig und gnädig, als die Liebe – aber auch als Gott, der uns Menschen ernst nimmt in unserem Tun und unserem Lassen. Und Menschen schreien, flüstern, locken, buhlen und werben um die Gefolgschaft der Menschen. Und Kluften tun sich auf. Und eine Kluft zerreißt, teilt, trennt und ist nur schwer zu überbrücken. Die Abgründe sind tief. Die einen wittern Verschwörung und haben davor Angst. Die anderen fürchten Krankheit und Tod. Die Nächsten fürchten Folgen von Isolation. Andere fürchten Verluste. Und wieder andere fürchten – gar nichts.

Und jeder fühlt sich in seinem Denken und Fürchten durch irgendjemand bestätigt und bestärkt. Für alles gibt es Stimmen und Rufer. Und jeder Stimme folgt irgendjemand. Die Bibel vergleicht die Rufe mit Stroh und Weizen. Stroh verbrennt, ohne auch nur zu wärmen, aber es setzt nur allzu leicht anderes in Brand. Weizen ernährt, gibt Kraft, erhält Leben. Gebe Gott, dass wir nicht gefährlichen Strohfeuern anheimfallen, sondern uns leiten lassen von seinem Geist der Liebe und der Besonnenheit.

Zur Person

Luise Burmeister ist Pfarrerin der Protestantischen Kirchengemeinde Eisenberg.