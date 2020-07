Im Psalm 90 lesen wir: „Von Jahr zu Jahr säst du (Gott) die Menschen aus, sie gleichen dem sprossenden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt ... wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer ... rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin.“ Ich finde diesen Text sehr niederdrückend. Aber gibt es heute nicht viele Menschen, für die diese Worte aus dem Herzen gesprochen sind? Die in der Corona-Zeit von Sorgen niedergedrückt werden? Da sie arbeitslos geworden sind und die anstehende Miete nicht zahlen können?

Dieses kleine Virus hält die Welt in Atem, bedroht die gesamte Menschheit und hat schon hunderttausendfachen Tod gebracht. Wir, die wir uns an Lebensfreude, Genuss, Spaß und ein sorgenfreies Leben gewöhnt haben, stehen ihm mit seiner todbringenden Macht gegenüber. Uns bleiben nur Ausgangsbeschränkungen, Quarantäne, Schutzmaske tragen, Abstand halten. Das ist die Wirklichkeit unserer Ohnmacht. Ärzte und Pfleger in Kliniken und Heimen leisten derweil Übermenschliches. Und immer wieder die Mahnungen, die Gefahr nicht herunterzuspielen und nicht leichtsinnig zu werden. An diese Maßgaben hat sich jeder zu halten. Auch bei uns in der Kirche gibt es eine Art Homeoffice: Treffen mit Gott am Sonntag im familiären, häuslichen Kreis. Das heißt: Gott einladen, ihn willkommen heißen, mit Gebet und Schriftlesung feiern als Familien-Gottesdienst. Das erinnert mich an die Worte Jesu: „Du, geh in deine Kammer, wenn du betest .... dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.“ (Mt6,6) So halte ich es für mich seit Mitte März. Ich nutze diese Zeit, über mich und mein Leben nachzudenken. Es ist eine Chance für jeden, einmal innezuhalten und sich zu fragen: Wer bin ich? Was ist mein Leben? Was ist mir wichtig im Leben? Wem gehört meine Zeit?

Von „Entschleunigung“ ist heute die Rede, während die Virologen im Dauereinsatz arbeiten und forschen. Sie werden das Virus besiegen. Wir werden wieder frei sein und über unser Leben bestimmen können. Ich wünsche mir, dass wir durch die Corona-Zeit an Lebenserfahrung reicher werden, hinfinden zu mehr Mitmenschlichkeit, Achtsamkeit und Behutsamkeit in unserem Miteinander.