„Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Gottes gute Mächte – wir nennen sie auch Engel, Boten Gottes. Eins der ersten Bücher, das ich als Kind in meinen Händen hielt, war ein Büchlein mit dem Namen „Schutzengel mein.“ Wenn ich sonntags mit meinem Vater in die Kirche ging, hatte ich es dabei und blätterte während der Predigt darin, die ich sowieso nicht verstand. Dort sind Bilder von großen, weißen Schutzengeln zu sehen, wie sie sich um Kinder kümmern, sie behüten. Das hat mich sehr beeindruckt, ich fühlte mich beschützt.

„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein“

Auch die Bibel erzählt von Engeln, zum Beispiel im Alten Testament: Der Engel des Herrn erscheint Mose im Dornbusch; der Prophet Elija erfährt in der Wüste Rettung durch den Engel Gottes, der ihn stärkt für seinen Weg. Im Neuen Testament kommt der Engel Gabriel zu Maria und verkündet ihr, dass sie Jesus zur Welt bringen wird; ein Engel verkündet die Auferstehung Jesu.

Engel werden oft in einer bestimmten Weise dargestellt, ähnlich wie in meinem Schutzengelbuch. Aber es müssen nicht Männer mit Flügeln sein.

So heißt es in dem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer:„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, oft sind sie hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht, er hört, wenn du rufst, in der Nacht, der Engel.

Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel, groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein – es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.“

„In dieser schwierigen Zeit nötiger denn je“

Engel erkennt man nicht an ihrem Aussehen, Engel erkennt man mit dem Herzen. Davon erzählt Wiemer auch in einem weiteren Gedicht: „Der Engel bei Bolt an der Ecke, der hat heute viel zu tun: Die Kinder vom Stadtrandviertel, die rennen auf raschen Schuhn. Sie laufen hinter dem Ball her, der Ball, der rollt und rollt. Doch die Autos sieht nur der Engel, der steht, wie gesagt, bei Bolt, bei Bolt, dem Schuhwarenladen, da steht der Engel und wacht. Er schwingt seinen Stock und gibt auf die spielenden Kinder acht. Man weiß, er heißt Gottlieb Zille und sieht auch genauso aus, mit Bart und Zigarre und Brille: der Rentner vom Hinterhaus.“

Auch im neuen Jahr, das sich jetzt ankündigt, will uns Gott mit seinen guten Mächten begleiten. Und gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen wir sie nötiger denn je.

Dietrich Bonhoeffer hat es auf folgende Weise beschrieben:„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und geborgen wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ So lasst uns denn zuversichtlich in das neue Jahr gehen.