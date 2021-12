Große Resonanz gab es bei den beiden Impfaktionen in Kallstadt und Freinsheim am Sonntag: Stolze 450 Spritzen verabreichte das Kallstadter Impfteam – in Freinsheim wurden 100 Impfdosen gespritzt. Neben Lob für die gute Organisation gab es auch viel Dankbarkeit.

Offenbar offene Türen eingerannt haben die Organisatoren in Kallstadt und Freinsheim mit den jeweiligen Impfaktionen am Sonntag. Die häufigsten Worte, die Leute beim Verlassen der TV-Halle in Kallstadt äußerten, waren „vielen Dank“. Über 300 Menschen hatten sich angemeldet, etwa 150 kamen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim, darunter 70 Kallstadter, der Rest kam überwiegend aus der Region.

Gut organisierte Aktion in der Turnhalle

Für einen Impftermin in Kallstadt hatten sich Erwachsene aller Altersstufen angemeldet. Es gab keine Warteschlange, man bekam am Vormittag sogar sofort einen Parkplatz vor der Turnhalle, die Leute kamen zu ihrem bestellten Termin. „Sind sie angemeldet, haben sie die Fragebögen ausgefüllt?“, lautete Romy Feuerbachs Standardfrage an die Ankommenden. Sie war die erste Ansprechpartnerin auf dem Weg zu den Impfungen. „Wir hätten auch ein paar Unangemeldete dazwischen schieben können“, meinte sie. Im Eingangsbereich der Halle half Ute Hofmann den Impfwilligen beim Orientieren weiter. Sie opfere ihren Adventssonntag gerne für die Sache, erzählte sie, weil sie die bittere Erfahrung machen musste, dass ihr Mann als Risikopatient zu lange auf einen Impftermin warten musste und sehr schwer an Corona erkrankt war. „Die Leute freuen sich, es ist wie ein kleines Weihnachtsgeschenk für sie“, so Ute Hofmann.

Impfwillige konnten sich digital anmelden oder ließen sich über Kallstadts Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) für einen Impftermin vormerken. Der vermeldete gegen 16 Uhr: „Unsere Aktion war ein voller Erfolg.“ Zwischenzeitlich waren noch Extra-Dosen aus einer Arztpraxis organisiert worden. In der Halle waren mit Bauzäunen vier von Blicken abgeschirmte Impfkabinen aufgebaut. Vor dem Impfen gab es an drei Stationen Aufklärung.

Das junge Impfärzte-Team um Miriam Bühler und Frederick Köhler fand die Impfaktion in Kallstadt „top organisiert.“ Die Reaktionen der Leute seien geprägt von Dankbarkeit, noch vor Weihnachten einen Impftermin bekommen zu haben, betonen sie beide. Außerdem laufe die Aktion unbürokratisch. Die Halle sei gut erreichbar, auch für Ältere, lobten sie. Sie fanden es toll, dass sich die Helfer von den Brulljesmachern freiwillig am Sonntag engagierten. Erstimpfungen waren am Vormittag keine dabei, die Leute kamen wegen ihrer Drittimpfung.

Das Ehepaar Kornelia und Siegfried Stockinger – in Erpolzheim wohnend, aber mit Verbindungen nach Kallstadt, 65 und 67 Jahre alt – fand die Aktion „sehr gut.“ Sebastian Büttner, 35 Jahre, kam extra aus Mannheim. Er habe den Tipp Kallstadt von einem Bekannten bekommen. Margit Hanser aus Ruppertsberg hätte erst Ende Januar bei ihrem Hausarzt einen Termin für die Booster-Impfung bekommen, da war ihr die Gelegenheit in Kallstadt „ganz recht gekommen“.

Mit dem Bürgerbus zum Impfen

„Alles bestens“, antwortete die Organisatorin der Freinsheimer Impfaktion, Silke Bähr, auf die Frage, wie denn die Impfaktion im Von-Busch-Hof gelaufen sei. Alle 100 zur Verfügung stehenden Impfdosen wurden verimpft, die Leute mit dem Bürgerbus geholt und wieder nach Hause gebracht. Überwiegend über 70-Jährige erhielten den Piks. Auch Bähr hat viele positive Reaktionen erfahren: „Die Leute waren dankbar.“ Die ganze Aktion sei ohne Hektik über die Bühne gegangen, freute sich Bürgermeister Jürgen Oberholz. Er zollte den Organisatoren, Allgemeinmediziner Karl Deibel, Stadtratsmitglied Silke Bähr und Silke Stevermüer vom Verein Miteinander „hohes Lob“. „Das hat richtig Spaß gemacht“, so Oberholz.