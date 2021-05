Der talweite ökumenische Gottesdienst an Pfingstmontag hat schon Tradition. Bereits im letzten Jahr musste der Präsenzgottesdienst aber entfallen, weshalb man einen in Elmstein aufgenommenen Gottesdienst online stellte. In diesem Jahr laden die Seelsorger der katholischen Kirchengemeinden zum ersten gemeinsamen Live-Gottesdienst im Internet ein. Das Motto lautet „Ich brauche Segen“. Musikalisch gestaltet wird er unter anderem von Mitgliedern des Posaunenchors Appenthal sowie von Dorina Schmidt und Gudrun Jerges. Über die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ können sich alle, die den Gottesdienst mitfeiern möchten, von zu Hause aus einwählen. Er beginnt am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10.30 Uhr. Bereits ab 10.15 Uhr kann man sich dazuschalten. Nähere Informationen dazu auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.pfarrei-lambrecht.de.