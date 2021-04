Es gibt Zeitgenossen, die Corona verharmlosen, dazu auffordern, keine Schutzmaske zu tragen oder behaupten, die Regierung plane „Zwangsimpfungen“. In Deutschland schützt das Recht der freien Meinungsäußerung sogar solche Ansichten. Was aber, wenn sie von Ärzten verbreitet werden?

In den vergangenen Wochen sind Handzettel in unserer Region aufgetaucht, wurden in Briefkästen geworfen und hinter Scheibenwischer geklemmt: Insgesamt elf Internetadressen finden sich auf der Vorder- und Rückseite des Flyers, auf denen „wissenschaftliche und juristische Informationen zu Corona-Themen“ zu finden sein sollen. Die Webseiten, die da empfohlen werden, reichen von der „Initiative Querdenken“ über „Ärzte für Aufklärung“ bis zum „Außerparlamentarischen Corona-Ausschuss“. Dabei handelt es sich durchweg um Initiativen und Vereinigungen, die den Corona-Maßnahmen skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen und wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln. Auf den Handzetteln wird mit Anschrift und Kontaktdaten eine Praxis aus dem Kreis Bad Dürkheim genannt, von der die genannten Gruppierungen „zusammengestellt“ worden seien.

Matheis: „Ängste werden bewusst geschürt“

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, zu deren Aufgaben auch gehört, die Einhaltung der Berufspflichten ihrer Mitglieder zu überwachen, nennt solche Handzettel und Flyer, die landesweit verteilt in Briefkästen geworfen oder per Post zugestellt werden, „irreführend“. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, mit: „Die Herausgeber dieser Zettel schüren bewusst Ängste. Ihre Falschinformationen sind an der Grenze zum Straftatbestand.“ Die Landesärztekammer distanziere sich klar von diesen Flyern. Die Gruppierungen, die für die verteilten Flyer verantwortlich seien, würden bewusst in Kauf nehmen, dass sie Menschen verängstigen und dazu verleiten, sich nicht an die gängigen Hygieneregeln zu halten. „Damit leisten sie der Ausbreitung der Pandemie Vorschub“, so Matheis.

„Die dort gelisteten angeblich seriösen Antworten stimmen einfach nicht“, so der Kammerpräsident weiter. Deren Verfasser „leiden eindeutig an Realitätsverlust oder leugnen die Realität bewusst“. Leider zählten zu diesen Leugner-Gruppierungen auch Ärztinnen und Ärzte. Mediziner, die diese „gefährliche Pseudo-Wissenschaft“ mitunterzeichneten, „mögen vielleicht für ein Jodel-Diplom tauglich sein, aber sie können wissenschaftlich nicht ernstgenommen werden“, so Matheis. Jeden Arzt und jede Ärztin, der oder die der Landesärztekammer entsprechend bekannt werde, „werden wir genau beobachten und soweit möglich auch berufsrechtlich belangen“.

„Einige Verfahren“ sind anhängig

Die Landesärztekammer könne, wenn sie von einem möglichen Verstoß von Medizinern gegen die Berufsordnung erfahre, berufsrechtlich tätig werden. Hierfür höre die Kammer zunächst die betroffenen Ärzte an und ermittle. Wenn diese Ermittlungen abgeschlossen seien, entscheide der Vorstand der Landesärztekammer über mögliche Sanktionen. Matheis: „Diese reichen von einer schriftlichen Rüge bis hin zum Verhängen eines Ordnungsgelds, das bis zu 50.000 Euro betragen kann. Auch ein Berufsgerichtsverfahren können wir einleiten.“

Bei der Landesärztekammer seien derzeit im Zusammenhang mit der Leugnung beziehungsweise Verharmlosung von Corona oder der Ablehnung von Corona-Maßnahmen „einige Verfahren“ gegen Ärztinnen und Ärzte anhängig. Aus verfahrenstechnischen Gründen könne die Kammer hierzu jedoch keine weitere Angaben machen. Die Ärztekammer leite im Durchschnitt pro Jahr rund 15 berufsrechtliche Verfahren ein. Etwa einmal pro Jahr werde ein berufsgerichtliches Verfahren durchgeführt. Bei den Verstößen gegen die Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte handle es sich meistens um Verstöße gegen die Meldepflicht, um die verzögerte Erstellung von Gutachten beziehungsweise ausbleibende Antworten auf Anfragen sowie inkorrektes Verhalten gegenüber Patienten.