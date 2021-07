Seit anderthalb Jahren wird Altglas im Kreis Bad Dürkheim nur noch über Container entsorgt. Die Umstellung von Altglassack zum Containereinwurf klappt laut Verwaltung inzwischen. Ein Knackpunkt bleibt allerdings: Nicht alle halten sich an die Einwurfzeiten.

19 Altglascontainer stehen im Haßlocher Ortsgebiet. Altglas darf dort von Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr eingeworfen werden. Davor oder danach sowie an Sonn- und Feiertagen ist das verboten. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurden die Standorte in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim ganz bewusst gewählt und sollen allen Haßlochern die Möglichkeit zum Einwurf bieten, ohne allzu weite Wege zurücklegen zu müssen. „Aus diesem Grund stehen einige Container im Umfeld von Wohnhäusern, wo ein ständiger Einwurf verständlicherweise auch als störend empfunden werden kann“, sagt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen), der zur Rücksichtnahme aufruft. „Niemand muss sein Altglas in den späten Abendstunden oder an Sonn- oder Feiertagen entsorgen. Die vorgegeben Einwurfzeiten sind mehr als ausreichend“, so Blöhs weiter.

Besonders zwei Standorte betroffen

Besonders an zwei Standorten hat es nach Angaben von Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung durch klirrendes Glas zu Unzeiten gegeben. An den Altglascontainern in der Heinrich-Brauch-Straße und im Iggelheimer Weg werde immer wieder Altglas zu Zeiten außerhalb der erlaubten eingeworfen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass in die Container Glas- und Konservenflaschen eingeworfen werden können. Bei der Entsorgung werde zwischen Weiß-, Braun- und Grünglas unterschieden. Blaue, rote und andersfarbige Flaschen gehören laut Gemeinde ins Grünglas. Generell gelte: Wenn die Farbe nicht eindeutig zuzuordnen sei, komme sie zum Grünglas. Keramik dürfe nicht in die Container geworfen werden, ebenso Porzellan, Flachglas oder Cerankochfelder. Diese müssten über den Wertstoffhof entsorgt werden.

Volle Container melden

Außerdem bittet die Verwaltung darum, kein Glas neben die Container zu stellen, falls die Altglascontainer einmal voll sein sollten, wie es in der Vergangenheit einige Male vorgekommen war. Das gelte auch für Sperrmüll, den manche Zeitgenossen einfach neben Containern entsorgt hatten. „Das sieht nicht nur unschön aus, sondern erzeugt in der Regel auch einen Nachahmungseffekt und der Müllberg wird größer“, sagt die Umweltbeauftragte der Gemeinde Haßloch, Andrea Häge. Daher können volle Container unter der Telefonnummer 06235/935-0 direkt der zuständigen Abholfirma gemeldet werden. In der Regel werden die Container laut Verwaltung jeweils in Abhängigkeit von ihrer Frequentierung geleert, mindestens jedoch alle zwei Wochen.

Die Umstellung der Altglassammlung im Landkreis Bad Dürkheim erfolgte zum 1. Januar 2020. Zuständig für die Entsorgung von Altglas im Landkreis Bad Dürkheim ist die Duale System Deutschland (DSD) GmbH. Da es zunehmend Probleme mit der Verwertung und Vermarktung der in Säcken gesammelten Glasmenge gab, sah man die Notwendigkeit, das Glaserfassungssystem im Landkreis Bad Dürkheim zu ändern. Deutschlandweit gibt es nur noch wenige Gebietskörperschaften, in denen Glas in Säcken gesammelt wird.

Nach Angaben von Roßmann gab es seit der Umstellung einige „Standortanpassungen“: Die Container in der Siegfried-Perrey-Straße bei der Grillhütte, in der Breslauer Straße und Kurt-Flockert-Straße sind aufgelöst worden, und die Standorte Herrenweg und am Ende des Iggelheimer Wegs sind hinzugekommen.