Alle Hundebesitzer in Meckenheim sollen angeschrieben und auf Hundekottüten und Mülleimer hingewiesen werden.

Ein „entschlosseneres Vorgehen“ gegen Verunreinigungen durch „Hundehinterlassenschaften“ forderte die CDU in einem Antrag, der bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stand. „Selbst Hundebesitzer beschweren sich mittlerweile über andere, rücksichtslose Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht entfernen, oder meinen, dass man Grünflächen oder die Flur als Hundeklo benutzen kann“, heißt es in dem Schreiben.

Deshalb solle es einen „erneuten Hinweis“ auf die Reinigungspflicht und die Ausgabe der Hundekottüten im Amtsblatt geben. „Weitere Standorte für Mülleimer und Tütenspender würden sich sicher auch positiv auswirken“, so die CDU. Als Beispiele werden die Rödersheimer Straße am Gehweg, am Fußweg zwischen der Lugnyallee und dem Friedhof sowie auf der Höhe am Spielplatz Weinbergstraße genannt.

Friedrich Müller (FWG) sagte, seine Fraktion unterstütze den Vorstoß, er glaube jedoch nicht, „dass sich sofort etwas ändern“ werde. Auch Heiner Schwartz (SPD) zeigte sich skeptisch: „Wir können die Menschen nicht umerziehen.“ Ortsvorsteherin Julia Kren (FWG) sagte zu, weitere Standorte für Tütenspender und Mülleimer zu überprüfen und im Amtsblatt auf die Reinigungspflicht hinzuweisen.