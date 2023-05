Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haßlochs älteste Bürgerin Emilie Hartmann feiert am Sonntag Geburtstag: Sie wird 103 Jahre alt. Abgesehen von ein paar Alterswehwehchen ist die rüstige Seniorin bei guter Gesundheit.

Der Erste Weltkrieg war gerade einmal ein knappes Vierteljahr vorbei, als Emilie Hartmann am 30. Januar 1919 zur Welt kam. Nicht in Haßloch ist sie zwar geboren, sondern in Brühl. Das