Nachdem bereits am Montag im Merkurweg in Karlsruhe-Grünwinkel ein Wohnungseinbruch verübt wurde, haben vermutlich dieselben Täter am Dienstag in der Mittelbergstraße zugeschlagen.

Wieder wurde an einem Fenster ein Loch eingeschlagen, um von innen her die Entriegelung betätigen zu können. In dem freistehenden Einfamilienhaus durchsuchten die Unbekannten Schränke und Kommoden. Allerdings war bisher nicht festzustellen, ob etwas entwendet wurde.

Die Tat könnte zwischen 14.30 Uhr und 19.05 Uhr verübt worden sein, allerdings ist eine Tatzeit um 19 Uhr sehr wahrscheinlich. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611melden.