Seit 2011 lief die Planfeststellung, doch gegen die Pläne von Bund und Land strengten mehrere Beteiligte Klagen vor Gericht an. Zumindest vorerst scheint der Streit um eine zweite Rheinbrücke mit einem Vergleich beendet zu sein. Dem bei einer Anhörung Ende Juni gefundenen Kompromiss muss auch noch das Bundesverkehrsministerium zustimmen. Aber es wird deutlich teurer als geplant.

Jetzt vorgelegte Zahlen und Recherchen machen deutlich: Der Brückenbau könnte am Ende mehr als doppelt so teuer kommen wie ursprünglich veranschlagt. Die Planung des rund 250 Meter langen Brückenschlags zwischen Karlsruhe, auf der rechtsrheinischen Seite, und dem pfälzischen Wörth, ist reichlich komplex. Der noch vor dem Gerichtsvergleich vom Bauträger verweigerte Radweg, entlang der neuen Trassenführung, zudem der Anschluss an die bestehende Bundesstraße 36, und die Verbesserungen beim ÖPNV-Angebot diesseits und jenseits des Rheins, müssen unter einen Hut gebracht werden. Auch sind zusätzliche Maßnahmen im Naturschutz, als Ausgleich für die Eingriffe in das Rheinauengebiet, vorgesehen. Fest steht: der Naturschutzverband BUND und die Stadt Karlsruhe, als Kläger gegen die bisherige Planung, sind für den Kompromiss. Das letzte Wort hat 21. Juli Karlsruhes Stadtrat.

Berechnung von 2010

Bislang wurde das Brückenbauwerk, das von den Behörden in Rheinland-Pfalz geplant und gebaut wird, auf ein Baukostenvolumen von 107 Millionen Euro taxiert. Der in der Planfeststellung vorgesehene Anschluss an die Karlsruher „Südtangente“, im Verlauf der B10, ist mit weiteren 21 Millionen Euro angegeben. Noch nicht weiter konkretisiert ist die von der Stadt Karlsruhe seit langem geforderte, und im Gerichtsvergleich fest geschriebene, zirka vier Kilometer lange Anschluss-Tangente an die östlich gelegene B36. Das Regierungspräsidium Karlsruhe nennt dazu auf Anfrage Kosten von etwa 75 Millionen Euro. Was die eigentliche Rheinquerung angeht, ist die Kostenangabe von 107 Millionen Euro für das Brückenbauwerk eine Zahl „aus der Entwurfsplanung aus dem Jahr 2010“ – also noch aus der Zeit vor Beginn der Planfeststellung, wie eine Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Diese Zahl wird von Vertretern des ökologischen Verkehrsclubs VCD, im Kreisverband Karlsruhe, schon länger in Zweifel gezogen. Man müsse „von mindestens 150 Millionen Euro“ ausgehen, sagte VCD-Sprecher Roland Neises in der Anhörung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Ende Juni in Karlsruhe. Das ergebe sich allein schon aus üblichen Baukostensteigerungen. Die genannte Zahl „entspreche der persönlichen Auffassung des VCD“, entgegnet die Sprecherin des Regierungspräsidiums. Legt man die derzeit üblichen Baukostensteigerungen von fünf bis sieben Prozent pro Jahr – und das ab dem Jahr 2010 gerechnet – zugrunde, könnte sich laut Experten der Preis für das Brückenbauwerk allerdings auch sehr schnell verdoppeln.

Auch der beidseits der vierspurig angelegten neuen Bundesstraße, inklusive dem Brückenkörper, vorgesehene Radweg ist noch nicht in den Kostenvoranschlägen mit einberechnet. Beim Regierungspräsidium in Karlsruhe geht man von „einem mittleren einstelligen Millionenbetrag“ aus. Beim Mainzer Ministerium will man sich da bei den Kosten noch „auf keine konkreten Aussagen“ festlegen. Der Regionalverband in Karlsruhe, als übergeordneter Planungsverband, geht von „etwa 22 Millionen Euro“ für Rampen und Begleitwege für einen gewünschten Radschnellweg über den Rhein aus.

Minister begrüßt Vergleich

Vage bleiben auch die Aussagen von 75 Millionen Euro, für die zusätzliche Ost-West-Tangente – mit Anschluss an die B36, die sich noch im planerischen Anfangsstadium befindet. Konkrete Endsummen kann derzeit niemand nennen. Fast klingt alles das ein wenig nach „Wünsch dir was“. Addiert man die Zahlen, kommt man schnell auf die Verdoppelung der einstigen Kostenansätze – inklusive üblicher Baukostensteigerung. Auch die Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums ist erforderlich: es würden derzeit Gespräche zur Abstimmung zwischen Berlin, Mainz und Stuttgart laufen, bestätigt ein Sprecher von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Details will er nicht nennen. Minister Hermann habe sich „eindeutig positioniert und begrüßt eine mögliche Beendigung des Gerichtsverfahrens über einen Vergleich“. Das Land Baden-Württemberg strebe zudem Rechtssicherheit an im Planfeststellungsverfahren, „um die weiteren Schritte zur Umsetzung des Projektes Zweite Rheinbrücke aktiv angehen zu können“. Dies als Zielsetzung wohl offenbar auch dann, wenn es – anstelle von etwa 128 Millionen Euro, laut den beiden Planfeststellungsbeschlüssen von Herbst 2017, am Ende etwa 250 Millionen Euro oder noch mehr kosten könnte.