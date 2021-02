Rund 80.000 Euro Schaden sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau entstanden. Der 47-jährige Unfallverursacher war in seinem Lkw in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal das Stauende übersah. Er fuhr auf den vor ihn bremsenden Lkw auf und beschädigte den gesamten Aufbau. Durch die Kollision wurden zudem zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt, beide Fahrer blieben unverletzt. Der rechte Streifen war voll gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von drei Kilometern kam.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Landung des Rettungshubschraubers für kurze Zeit voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von vier Kilometern.