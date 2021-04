Immer mehr Corona-Fälle in fleischverarbeitenden Betrieben werden bekannt. Auch im Werk von Edeka in Rheinstetten traten bei „Fremdfirmen“ jetzt erstmals zwei Corona-Fälle auf. 450 Menschen aus Subunternehmen arbeiten im Werk und leben auf engstem Raum beieinander.

Der Lebensmittelkonzern Edeka betreibt in Rheinstetten südlich Karlsruhe den größten Einzelstandort eines Fleischwerks im Südwesten – und will bislang bestehende Werksvertragsverhältnisse bis Jahresende beenden. Vorige Woche hatte ein Sprecher von Edeka Südwest die Beschäftigung von rund 450 Mitarbeitern über Sub-Unternehmer bestätigt. Dem Landratsamt Karlsruhe zufolge traten jetzt zudem in dem Werk erstmals zwei Corona-Fälle auf: es handele sich um Monteure, die im Werk arbeiteten.

Beengte Wohnverhältnisse der Mitarbeiter

In den Fokus geraten waren zuletzt vor allem die Wohnverhältnisse der im Fleischwerk tätigen Arbeitnehmer, die im Werksvertragsverhältnis dort tätig sind: diese stammen nach Recherchen insbesondere aus Polen, Ungarn und Rumänien. Laut den Angaben von Andreas Augustin, dem Bürgermeister der südlich gelegenen Nachbargemeinde Durmersheim im Kreis Rastatt, sind die Beschäftigten offenbar unter anderem in rund 20 Wohngebäuden seiner Gemeinde untergebracht. Bei recht beengten Platzverhältnissen: allein bei einem der Gebäude, einem Doppelhaus in einem Durmersheimer Teilort, prangen 31 Namen am Briefkasten.

Bis zum Jahresende will Edeka Südwest die Werkverträge nun komplett abschaffen. Damit will das Unternehmen dem von der Bundesregierung geplanten gesetzlichen Verbot offenbar auch zeitlich zuvorkommen. Mit zwei solchen Subunternehmen arbeitet derzeit Edeka im so genannten „Kerngeschäft“ zusammen. Laut einem Sprecher von Edeka Südwest in Offenburg leben diese, wie er es nennt, überwiegend in „Wohngemeinschaften“. Eine Anfrage, ob die vor allem aus Polen, Ungarn und Rumänien stammenden Mitarbeiter ein Angebot zur Festanstellung erhalten werden, ließ Edeka zunächst unbeantwortet. Die Werksleitung rechnete laut Aussagen anfangs der Woche mit Mehrkosten in Millionenhöhe. Auch von einer möglichen Unterbringung in Werkswohnungen war jetzt die Rede.

Nachdem in Rheinstetten Mitte Juni erstmals zwei Corona-Fälle auftraten – laut den Angaben bei Monteuren, die im Werk arbeiteten – hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe in den vergangenen Tagen einen stichprobenartigen und „Anlass bezogenen“ Massentest durchführen lassen.

1400 Mitarbeiter am Standort Rheinstetten

Die Proben bei mehr als 100 Mitarbeitern des Fleischwerks waren demzufolge „bislang alle negativ“, teilte das Landratsamt mit. Einen Massentest „auf Verdacht“ hatte die Kreisbehörde zuvor ausgeschlossen. Edeka beschäftigt in Rheinstetten derzeit insgesamt etwa 1400 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des Betriebs liegt bei rund 800 Millionen Euro.

Auch der seit Mai im öffentlichen Fokus stehende Fleischbetrieb „Müller-Fleisch“, mit Hauptsitz im Pforzheimer Stadtteil Birkenfeld, will künftig auf Werkvertragsarbeiter verzichten. Geschäftsführer Martin Müller, der auch Vorstandsmitglied im Verband der Fleischwirtschaft Deutschland ist, hatte das am Wochenende angekündigt. „Müller-Fleisch“ beschäftigt in Birkenfeld etwa 1100 Mitarbeiter, und an einem weiteren Standort in Ulm rund 170 Mitarbeiter. Bei Müller in Birkenfeld waren im Mai etwa 400 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Ein weiterer Massentest Mitte Juni gab keine neuen Virus-Fälle. Müller unterhält auch Lieferbeziehungen zu dem etwa 40 Kilometer weiter westlich gelegenen Edeka-Fleischwerk in Rheinstetten.