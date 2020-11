Bei einer großangelegten Kontrolle am 10. November haben rund 2.200 Zöllner zahlreiche Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. Bereits am 10. November wurden bundesweit Betriebe und Beschäftigte der Abfallwirtschaft überprüft. Die Zöllner haben rund 6.800 Personen nach ihren Arbeitsverhältnissen befragt und in fast 500 Unternehmen Geschäftsunterlagen geprüft. Der Karlsruher Zoll überprüfte davon mit 122 Einsatzkräften 52 Betriebe und führte 406 Befragungen durch. Die Bilanz: Zehn Arbeiter hielten sich mutmaßlich illegal in Deutschland auf. In 73 Fällen gibt es Hinweise auf Unterschreitung des Mindestlohns. Für den Missbrauch von Sozialleistungen gibt es in 12 Fällen Anhaltspunkte. In sieben Fällen gibt es erste Hinweise auf Scheinselbstständigkeit. Bereits vor Ort ermittelten die Karlsruher Zöllner, dass ein Arbeitgeber, lediglich einen Stundenlohn von sechs Euro bezahlt. Die weiteren Ermittlungen der FKS dauern an.