Am Sonntagabend meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf ihre Beobachtung, wonach eine Frau vor dem Amtsgericht gegen deren Willen in ein rotes Auto gezogen wurde. Dieses Auto sei dann durch die Unterführung am Schlossplatz davongefahren. Das Kennzeichen konnte die Hinweisgeberin teilweise ablesen. In Walzbachtal-Jöhlingen fand die Polizei zunächst den gesuchten roten Wagen und traf wenig später auch die angeblich entführte Frau an. Die Polizisten ließen sich glaubwürdig versichern, dass es zu keiner Gewalttat gekommen war.