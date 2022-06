Noch bleibt das Elsass seiner politischen Grundhaltung von Mitte-Rechts treu, doch starke Kräfte ziehen die politischen Lager in Richtung Rechts- und Linksaußen.

Damit spiegeln die elsässischen Wählerinnen und Wähler das zerrissene Stimmungsbild in ganz Frankreich wider. Bei der zweiten und entscheidenden Runde der Parlamentswahlen blieb im Nordelsass die Präsidentenpartei Ensemble! stärkste Kraft und holte sich 51,19 Prozent der Stimmen.

Rechtspopulisten landen auf Rang zwei

Das Nordelsass schickt damit von insgesamt neun Abgeordneten sechs zur Unterstützung Emmanuel Macrons Politik in die Assemblée Nationale (französische Nationalversammlung) in das Palais Bourbon in Paris. Im Gesamtergebnis aller abgegebenen Stimmen erreichte die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) im Nordelsass den zweiten Platz mit 23,64 Prozent. Sie schaffte es jedoch nicht, einen Wahlbezirk für sich zu entscheiden und somit einen RN-Abgeordneten nach Paris entsenden zu können.

Das neue Links-Grüne-Parteienbündnis NUPES, das sich nach den Präsidentschaftswahlen um Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon gegründet hatte, schaffte im Nordelsass auf Anhieb einen Stimmenzuwachs und holte sich mit 18,49 Prozent den dritten Platz. Sie schicken aus den Wahlbezirken Strasbourg zwei Abgeordnete nach Paris. Die Republikaner, noch vor zehn Jahren stärkste Partei im Nordelsass, kamen lediglich auf 6,68 Prozent der Stimmen im Gesamtergebnis aller neun Wahlbezirke.

Stéphanie Kochert folgt auf Frédéric Reiss

Sie schicken Patrick Hetzel in die französische Nationalversammlung, der den siebten Wahlbezirk mit den Kantonen Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petit-Pierre, Sarre-Union und Saverne vertritt.

Im achten Wahlbezirk, welchem die Gemeinden entlang der Grenze zur Pfalz und die entlang des Rheins bis hinter die Staustufe angehören, konnte in der zweiten Runde die 46-jährige Stéphanie Kochert das Duell gegen Ludwig Knoepffler, Kandidat der Rechtspopulisten RN gewinnen. Sie holte sich 56,64 Prozent der Stimmen. Beim ersten Wahlgang hatte der RN-Kandidat mit 678 Stimmen mehr die Nase vorn, doch die die Stimmung drehte sich bei der nun am Sonntag anstehenden definitiven Entscheidung. Kochert, aktuell Bürgermeisterin der nordelsässischen Gemeinde Climbach und im Vorstand des Eurodistrict Pamina, folgt auf den langjährigen republikanischen Abgeordneten Frédéric Reiss aus Wissembourg.

Die Ergebnisse und Abgeordneten

Lauterbourg: Stéphanie Kochert 69,02 Prozent, Ludwig Knoepffler 30,98 Prozent. Wissembourg: Stéphanie Kochert 66,62 Prozent, Ludwig Knoepfler 33,38 Prozent. Seltz: Stéphanie Kochert 54,06 Prozent, Ludwig Knoepffler 45,94 Prozent. Beinheim: Stéphanie Kochert 61,56 Prozent, Ludwig Knoepffler 38,33 Prozent. Roppenheim: Stéphanie Kochert 56,68 Prozent, Ludwig Knoepffler 43,32 Prozent. Haguenau: Vincent Thiebaut (Ensemble!) 60,80 Prozent, Laurent Gnaedig (RN) 39,20 Prozent.