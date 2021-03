Das Feuer, das an einem Carport ausgebrochen ist, hat am Montag gegen 11.35 Uhr auf ein anderthalbstöckiges Wohnhaus in der Eggensteiner Kirchenstraße übergriffen. Das Haus ist in Vollbrand geraten. Menschen kamen nicht zu Schaden, allerdings dürfte laut Polizei ein Sachschaden deutlich im sechsstelligen Eurobereich entstanden sein.

Eggenstein. Ein Beamter der Polizeihundeführerstaffel war auf dem Weg zum Dienst auf das Feuer an dem Carport aufmerksam geworden, der an das Wohnhaus angrenzte. Er verständigte die 67 Jahre alte Bewohnerin sowie die Notrufzentrale. Bereits gegen 11.50 Uhr stand das gesamte Haus in Vollbrand. Über die Medien wurden Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber fertigte Aufnahmen des Brandobjektes. Neben mehreren eingesetzten Streifen der Polizei waren insgesamt 94 Wehrleute aus Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Graben-Neudorf, Dettenheim und der Werksfeuerwehr des KIT Campus Nord im Einsatz. Vorsorglich waren auch zwei Rettungsteams sowie ein Notarzt vor Ort.

Schließlich war das Feuer gegen 12.30 Uhr für die Brandbekämpfer unter Kontrolle, sodass hauptsächlich noch Rauchentwicklung zu erkennen war. Vorsorglich mussten wegen möglichen Glutnestern auch Teile des Dachs abgedeckt werden.

Nach der Erstaufnahme durch den Polizeiposten Hardt haben Brandermittler der Kriminalpolizei Karlsruhe die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache übernommen. Unterstützend wurden auch Kriminaltechniker hinzugezogen, die erst nach Begehbarkeit des Brandortes ihre Arbeit fortsetzen können. Das Haus bleibt aufgrund des Brand- und Löschschadens unbewohnbar.