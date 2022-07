Gut eineinhalb Jahre nach Abschaltung von Block II des Atomkraftwerks in Philippsburg (KKP) steht die Energiegewinnung aus Atomspaltung erneut auf der Agenda.

Denn noch immer ist nicht geklärt, wo die Energie Baden –Württemberg (EnBW) den konventionellen Abfall aus dem Rückbau der beiden Philippsburger Blöcke deponiert kann. Im Landkreis Karlsruhe, der eigentlich für die Entsorgung zuständig ist, gibt es keine Deponien-Möglichkeiten. Daher wurde 2004 eine Vereinbarung mit der Deponie Hamberg bei Maulbronn im Enzkreis getroffen, die Entsorgung von Abfällen aus dem Landkreis Karlsruhe zu übernehmen, soweit diese auf der Deponie Hamberg abgelagert werden dürfen. Im März hatte die EnBW beim nun entsorgungspflichtigen Enzkreis den Antrag gestellt, die generelle Bereitschaft für die Annahme mineralischer Abfälle aus dem Rückbau des KKP zu erklären.

Alles, aber kein „Beton“

Gegenüber der EnBW habe der Enzkreis, laut Konzern, die generelle Bereitschaft für die Annahme von „Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik“ sowie für „Boden und Steine“ erklärt –„Beton“ allerdings abgelehnt. Dagegen hat die EnBW Widerspruch eingelegt, der vom Enzkreis zurückgewiesen wurde. Die EnBW hat daraufhin beim Verwaltungsgericht Karlsruhe Klage gegen die ablehnende Entscheidung des Enzkreises hinsichtlich des Abfallschlüssels „Beton“ eingereicht. „Dies war für die EnBW der einzig mögliche Schritt, um zu vermeiden, dass der ablehnende, nach Auffassung der EnBW, rechtswidrige Bescheid des Enzkreises hinsichtlich des Abfallschlüssels „Beton“ bestandskräftig wird“, erklärt der EnBW-Sprecher.

Im Mai hat das Verwaltungsgericht zugunsten des Enzkreises entschieden, soll heißen: der Enzkreis ist nicht zur Annahme von sogenannten freigemessenen Abfällen des „Abfallschlüssels 170101 Beton“ aus dem Landkreis Karlsruhe verpflichtet. Finanzdezernent Frank Stephan, in dessen Zuständigkeit die Abfallwirtschaft im Enzkreis fällt, sagt: „Wir sind zufrieden, dass unsere Rechtsauffassung nun bestätigt wurde. Einer der Hauptgründe für unsere Ablehnung der betreffenden Abfälle war und ist nach wie vor, dass die Deponie Hamberg in Maulbronn – selbst nach der ohnehin geplanten Erweiterung, die vergleichsweise klein ausfällt – die Menge der beim Rückbau anfallenden Abfälle keinesfalls aufnehmen kann“, betont er.

Die Erweiterung der Deponie stehe in keinem Zusammenhang mit den freigemessenen Abfällen, sondern solle die Entsorgungssicherheit im Enzkreis für die nächsten Jahre sicherstellen, da sich das zur Verfügung stehende Volumen dem Ende entgegen neige. Somit steht die EnBW also noch immer ohne Entsorger da. „Fakt ist und bleibt, dass die EnBW rechtlich verpflichtet ist, sich mit der betreffenden Abfallkategorie – konventionelle Abfälle mit spezifischer Freigabe – an den zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu wenden. Die EnBW geht fest davon aus, dass die für den Standort Philippsburg relevanten Landkreise Karlsruhe und Enz ihrer rechtlichen Verantwortung nachkommen – so wie andere Landkreise in Baden-Württemberg das bereits tun“, sagt der Konzernsprecher dazu. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe habe zwar keine kurzfristigen Folgen für den Rückbau der Kraftwerksblöcke in Philippsburg. Aber mit Blick auf die klare Regelung von Rechten und Pflichten sei die Schaffung einer konkreten Entsorgungslösung überfällig. „Die EnBW weist den betroffenen Landkreis bereits seit über zehn Jahren auf den Sachverhalt hin, so dass dort Vorsorge für die Umsetzung der Annahmepflicht getroffen werden konnte“, sagt die EnBW. Der Rückbau sei als Logistikkette zu verstehen - stockt es am Ende, kommt es auch am Anfang der Kette zum Stau. Daran könne – auch übergeordnet – niemand Interesse haben.

15.000 Tonnen Material

Verzögerungen können zu höheren Kosten führen, die letztlich zu Lasten der Energiewende gehen. „Die vom Gesetzgeber vorgesehenen Entsorgungswege müssen also funktionieren und das bedeutet, dass staatliche Pflichten auch eingelöst werden müssen“, so der Standpunkt der EnBW. Beim Rückbau der Kraftwerksblöcke in Philippsburg fallen unterschiedliche Kategorien von Reststoffen an. Die Bandbreite reicht über die hochradioaktiven Abfälle über schwachaktiven Abfall, die letztlich in noch zu findende staatliche Endlager sollen, bis hin zu konventionellen Abfällen, die deponiert werden müssen. Welche Mengen dieser konventionellen Abfälle mit spezifischer Freigabe anfallen, sei schwer zu sagen, so der Sprecher. „Wir schätzen jedoch, dass entsprechendes Material aus dem Rückbau der beiden Kraftwerksblöcke in Philippsburg in einer Größenordnung im niedrigen fünfstelligen Tonnen-Bereich resultieren wird“. Insgesamt wurden im Zuge des Rückbaus beider Blöcke in Philippsburg bislang über 15.000 Tonnen Material abgebaut.