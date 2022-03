Noch bis Sonntag, 27. März, läuft an mehrere Orte im Stadtgebiet Karlsruhe noch die Internationale Wochen gegen Rassismus. Das Programm umfasst in diesem Jahr rund 40 Veranstaltungen.

Laut Ankündigung wird es unter anderem Workshops, Vorträgen, Gesprächen, Filmvorführungen und Gemeinschaftsgebeten geben. Darin werden Themen wie Alltagsdiskriminierung und Postkolonialismus behandelt. Die Veranstaltungen werden von Einrichtungen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft organisiert, die gemeinsam im Netzwerk gegen Rassismus aktiv sind. Am Internationalen Tag gegen Rassismus, dem 21. März, sensibilisiert ein Vortrag und eine anschließende Gesprächsrunde zum Thema Alltagsrassismus. Um 19.30 Uhr spricht Florence Brokowski-Shekete, Pädagogin, Schulleiterin und Bestsellerautorin im Kulturzentrum Tollhaus über ihre beruflichen und privaten Erfahrungen mit Rassismus. Außerdem werden künstlerische Formate, Argumentationstrainings, die Teilnahme an einem muslimischen Freitagsgebet sowie das Kennenlernen buddhistischer Meditationsmethoden angeboten. Auch eine Kundgebung unter dem Motto „Haltung zeigen“ soll es, wie bereits in der Vergangenheit, wieder geben. Sie ist für Samstag, 19. März, 14 Uhr, auf dem Marktplatz angekündigt.

Info

Alle Termine der Internationalen Wochen gegen Rassismus Karlsruhe: https://iwgr-ka.de .