Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat – wie berichtet – sein Fahrkartenangebot kurzfristig ergänzt und teilweise erweitert. Grund für die Nachbesserungen waren zahlreiche Beschwerden von Nutzern, aber auch aus der Politik wurde Druck gemacht.

Unmut gab es, weil in den Stadt- und Straßenbahnen des KVV die Ticketentwerter abgebaut werden sollen und außerdem die Fahrkartenautomaten in den S-Bahnen inzwischen verschwunden sind. Letzteres übrigens, weil diese Automaten häufig über Nacht aufgebrochen wurden und dadurch erheblicher Schaden entstand. Mit Eröffnung des Stadtbahntunnels kamen dann auch noch zwei rein digitale Fahrkarten-Angebote hinzu – der Luftlinien-Tarif und die Homezone. In Summe überforderten die Änderungen offensichtlich zahlreiche Nutzer.

„Demütigende Situationen“

Wie bereits berichtet, geht es dem KVV darum, seine Tarife den allgemein üblichen Beförderungsbedingungen anzugleichen. Ziel der Verkehrsverbünde ist es, mit einheitlichen Bedingungen die Nutzung zu vereinfachen und auf diese Weise die Fahrgastzahlen zu steigern. Dazu gehören beispielsweise Fahrkarten, die gültig sind, sobald sie aus dem Automaten kommen, so wie es bundesweit in vielen Städten bereits üblich ist. Bisher passierte es immer wieder, dass auswärtige Besucher in die Karlsruher Bahnen eingestiegen sind, ohne ihre am Automaten gekauften Karten zu entwerten. Was für immer wieder zu „demütigende Situationen“ führt, wie ein Hamburger auf Besuch in Karlsruhe kürzlich beklagte.

Ohnehin hatten Regionalbahnen der Deutschen Bahn, wie sie beispielsweise in Richtung Südpfalz fahren, noch nie Kartenentwerter an Bord. Die Angleichung war also eigentlich überfällig.

Ein anderes Problem betraf die digitalen Angebote, die per APP gekauft werden und die deshalb preiswerter sind, als Karten, die man in den Geschäftsstellen kauft. Von Bahnfahrern wurde deshalb geklagt, dass der KVV Kunden ohne Mobiltelefone, insbesondere ältere Menschen, von der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ausschließen würde.

Ganz so, als gäbe es die Papiertickets aus dem Haltestellen-Automaten nicht mehr. Davon kann allerdings absolut keine Rede sein, wie jüngst auch Oberbürgermeister Frank Mentrup im Gemeinderat erklärte. Vielmehr wurde auch hier das Angebot sogar erweitert. City- und Regiokarte (drei Waben bzw. Netzkarten) kann man inzwischen gestaffelt für ein bis fünf Personen kaufen.

Tageskarten ab August

Ab August wird der KVV nun auch noch zusätzlich Tageskarten für Fahrten innerhalb von nur einer oder innerhalb von vier Waben anbieten. Außerdem wird, ebenfalls ab August, die Geltungsdauer von Einzelfahrscheinen auf einen ganzen Tag verlängert, so dass Karten problemlos schon lange vor Fahrtantritt gekauft werden können. Bisher sind Karten für zwei Waben lediglich 90 Minuten gültig, ab sechs Waben sind es 240 Minuten. Weiterhin gilt jedoch, dass diese Karten nur in einer Richtung genutzt werden dürfen.

Als Besonderheit kommen Karten hinzu, die man in den Geschäftsstellen auf Vorrat kaufen und dann am Nutzungstag per Kugelschreiber selbst entwerten kann. Keine wesentlichen Änderungen gibt es bei den digitalen Angeboten. Der Luftlinien-Tarif wurde modifiziert, so dass maximal jener Preis bezahlt werden muss, der auch bei Abrechnung über Waben fällig wäre.