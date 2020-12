Ungeachtet aller derzeitigen Probleme wird im Pamina-Rheinpark am Neujahrstag ein umfangreiches Winterzeit-Programm gestartet. Vorgesehen sind bis Ende März 28 Einzelveranstaltungen beiderseits des Rheins.

Den Besuchern soll die Gelegenheit geboten werden, „die Einzigartigkeit dieses gemeinsamen deutsch-französischen Kulturerbes“ zu entdecken und zu erleben. Dabei gelten – im Elsass wie auf deutscher Seite – die jeweiligen Corona-Maßnahmen.

Die Winterzeit-Reihe beginnt am 1. Januar im elsässischen Drusenheim mit einem Akkordeonorchester-Konzert. Ebenfalls in Drusenheim sind zwei Ausstellungen geplant, unter anderem mit Bildern des elsässischen Künstlers Camille Clauss, im Museum für Siedlungsgeschichte geht es auf die Spuren des Künstlers Emil Wachter, dessen Geburtstag sich zum 100. Mal jährt.

In Rheinmünster-Schwarzach ist eine Veranstaltung der dortigen Reichsabtei gewidmet. Ganz anders in Neuburg: Dort steht die Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte im Mittelpunkt.

Ansonsten werden viele Themenführungen und Exkursionen durch die Orte, Museen und die Rheinlandschaft angeboten, so beispielsweise in Kandel, Rastatt-Wintersdorf, Karlsruhe-Rappenwört oder Lichtenau. Der Pamina Rheinpark mit Sitz in Rastatt-Ottersdorf versteht sich als „räumliches Museum“. Das Gebiet reicht links des Rheins von Drusenheim im Süden bis Leimersheim, rechts von Lichtenau bis Leopoldshafen. Zwei Naturschutzzentren und gut zehn Themenmuseen gehören dazu.

Noch Fragen?

Der Programmflyer ist online abrufbar unter www.pamina-rheinpark.org.