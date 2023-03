Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Energiekrise hat die Stadtwerke Karlsruhe zum Umdenken gezwungen: Anstatt der Eislauffläche gibt es in diesem Jahr in Sichtweite zum Schloss eine Rollschuhbahn. Die verbraucht jetzt zwar weniger Energie, ist aber nicht so beliebt.

Nein, von einer langen Schlange am Eingang der „Karlsruher Winterzeit“ – so der offizielle Name des Ensembles aus Rollschuhbahn, Stockschießen und kulinarischem Winterdorf – kann