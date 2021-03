Mehrere Wildschweine waren am Freitag im Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei sichteten zwei Tiere, die in Richtung Tullastraße rannte. Dort lief ein Tier gegen die Beifahrerseite Autos und verursachte einen Schaden von geschätzten 1.500 Euro. Im weiteren Verlauf kam es zu noch einem Unfall, bei dem dasselbe Tier nochmals einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursachte. Das Schwein lief nun in eine Gruppe von Viertklässlern. Drei der Kinder fielen zu Boden, wurden dabei aber glücklicherweise mit ein paar Schrammen nur leichtest verletzt. Dann verlor sich die Spur. Parallel dazu tauchte am Rande einer auf dem Schlossplatz stattfindenden Demonstration mit rund 500 Teilnehmern eine Sau mit zwei Frischlingen auf. Die kleine Rotte kam der Versammlung bedrohlich nahe, zog dann aber weiter in Richtung Schlossgarten. Dort verschwand auch das Trio schließlich. Vermutlich gehörten alle Tiere ursprünglich zur selben Rotte.