Immer noch laufen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Da es nach wie vor keine Einigung gibt, wird erneut gestreikt. Die Beschäftigten der VBK sind zur Arbeitsniederlegung aufgerufen am morgigen Dienstag, 29. September, 3 Uhr, bis Mittwoch, 30. September, 3 Uhr. 24 Stunden lang ruht dann der Betrieb, wie die VBK bekannt gibt. In Karlsruhe betroffen sind die Tram-Linien 1 bis 6 und die Linie S2 sowie sämtliche Bus-Linien der VBK. Diese fahren den gesamten Tag über nicht. Als Alternative für die Fahrgäste bieten sich gerade im Innenstadtbereich Fahrten mit den Stadtbahnen der nicht bestreikten Albtal-Verkehrs-Gesellschaft an. Die Linien S1, S11, S4, S5, S51, S7 und S8 bedienen viele Straßenbahn-Haltestellen in Karlsruhe und fahren am Dienstag wie gewohnt.