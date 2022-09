Der Landkreis Karlsruhe stellt sich erneut auf die Aufnahme von geflüchteter Personen ein. Dazu wird unter anderem das ehemalige Impfzentrums in Bruchsal umgenutzt und steht für die Unterbringung der Menschen bereit.

Nach wie vor sind die Auswirkungen der Flucht aufgrund des Kriegs in der Ukraine im Landkreis Karlsruhe zu spüren. Aktuell sind fast 4.600 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis gemeldet, wie es laut dem zuständigem Amt für Integration sowie dem Jugendamt heißt.

„Der Landkreis kann bei dieser wichtigen Aufgabe auf seine Erfahrungen und Strukturen aus der letzten Flüchtlingskrise zurückgreifen. Vor allem die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen bewährt sich auch dieses Mal wieder“, sagt der zuständige Landrat Christoph Schnaudigel zur aktuellen Situation. „Zu einer ersten Entlastung des Landkreises, seiner Städte und Gemeinden hat besonders die große Bereitschaft aller Privatpersonen beigetragen, die bereit waren und sind, geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei sich aufzunehmen oder ihnen kurzfristig Wohnraum zur Verfügung zu stellen.“

Monatlich könnten bis zu 500 Menschen kommen

Denn die Aufnahmezahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine haben sich nach einer zwischenzeitlichen Entspannung seit Anfang Juli 2022 wieder deutlich erhöht. Für September ist für den Landkreis von einer Aufnahme von 230 Personen auszugehen. Unabhängig davon nehmen die Zugänge von geflüchteten Menschen aus anderen Region der Welt zu. Während im ersten Halbjahr 2021 monatlich durchschnittlich zwölf Personen an den Landkreis zugewiesen wurden, liegt die Aufnahmeverpflichtung derzeit bei 60 Personen. Hinzu kommen die gesonderten Aufnahmen zum Beispiel von Folgeantragstellern oder afghanischen Ortskräften.

Bis Jahresende stellt sich die Verwaltung darauf ein, monatlich insgesamt bis zu 500 Menschen aufnehmen zu können, sofern das notwendig werden sollte. Deshalb hat sich der Landkreis entschieden, den ehemaligen Standort des Impfzentrums in Bruchsal-Heidelsheim, der während der Flüchtlingskrise 2015/2016 schon einmal als Unterkunft diente, über September 2022 hinaus anzumieten. Zudem werden mehrere Flächen, die zwischenzeitlich anderweitig genutzt wurden, erneut für die Unterbringung von Asylbewerbern verwendet. Damit können fast 500 Plätze kurzfristig bereitgestellt werden.

Der Rechtskreiswechsel der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die bereits im Landkreis erfasst sind, ist weitestgehend erfolgt, wie die zuständigen Behörden informieren. Nahezu 3.300 Personen erhalten inzwischen Arbeitslosengeld II. Rund 250 Personen erhalten Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt. Erste Schritte der Integration auf den Arbeitsmarkt wurden ebenfalls eingeleitet.

90 Kinder und Jugendliche sind ohne Eltern geflohen

Die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine werden in der vorläufigen Unterbringung durch die soziale Beratung sowie in der Anschlussunterbringung und im privaten Wohnraum durch das Integrationsmanagement beraten. Aktuell betrifft das in Zuständigkeit des Landkreises rund 2.000 Personen. Der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes kümmert sich zudem um aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche, die ohne Elternteil im Landkreis Karlsruhe ankommen. Konkret war das in bislang 90 Fällen nötig.

Darüber hinaus sei es dem Landkreis Karlsruhe ein Anliegen, all denjenigen die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, die das möchten, wie es in einem Schreiben heißt. Diese Option stehe auch den Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung. Die so genannten Gespräche der Perspektiv- und Rückkehrberatung finden primär in den Gemeinschaftsunterkünften in Waldbronn-Neurod und Karlsdorf-Neuthard statt.