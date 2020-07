Langsam kehrt auch im Naturkundemuseum am Friedrichsplatz wieder ein wenig Normalität ein. Nachdem bisher wegen Corona nur die Dauerausstellung „Form und Funktion“ sowie die große Sonderausstellung „Planet 3.0 - Klima.Leben.Zukunft“ für Besucher geöffnet war, öffnen mit Beginn der Naturfoto-Ausstellung „Glanzlichter 2020“ am 9. Juli weitere Bereiche des Naturkundemuseums, so das Museum in einer Mitteilung. Ab dann ist auch das gesamte Obergeschoss im östlichen Seitenflügel mit seinen Dauerausstellungen „Facettenreich – Welt der Insekten“, „Afrikanische Lebensräume“ und „Heimische Natur“ begehbar. Damit sei der größte Teil des Museums wieder offen für das Publikum.

Zudem bietet das Museum wieder Führungen an, allerdings nur in kleinem Kreis bis zu neun Personen und nach Voranmeldung. Geführt wird durch die noch geschlossenen Bereiche. Jeweils sonntags um 11 Uhr findet eine Familienführung und um 12 Uhr eine Erwachsenenführung statt. Themen sind „Reise in die Urzeit“ (12. Juli, 2. und 13. August), „Minerale – Zauber edler Steine“ (19. Juli, 9. und 30. August) und „Unruhige Erde – Vulkane und Erdbeben“ (26. Juli, 16. August, 6. September). Die Teilnahme kostet für Erwachsene zwei Euro plus Museumseintritt, Kinder bis 18 Jahre frei. Es gelten weiter Abstands und Hygienevorschriften.

Info