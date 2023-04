Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derzeit wird geprüft und diskutiert, ob ein Geothermie-Kraftwerk auf Philippsburger Gemarkung entstehen kann. Auch in anderen badischen Gemeinden gibt es ähnliche Projekte. In der Bevölkerung regt sich indessen Gegenwehr, Erinnerungen an das Geothermie-Kraftwerk in Landau werden wach.

„Der Umkreis, in dem eine Erdwärmeanlage gebaut werden kann, hängt in erster Linie von der Erreichbarkeit der anvisierten Bohrziele im Untergrund ab“, so Herbert Pohl, Geschäftsführer