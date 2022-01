Die Lage am Städtischen Klinikum Karlsruhe entspannt sich weiter, trotz der im Stadtkreis stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen. Vor allem in den Intensivstationen gibt es laut Michael Geißler, dem Medizinischen Geschäftsführer des Klinikums, inzwischen sinkende Zahlen, so dass man in der nächsten Woche möglicherweise von der Pandemiestufe 3 auf Stufe 2 zurückkehren könnte.

Damit stünden für „normale Patienten“ wieder mehr Intensivbetten zur Verfügung, die bisher noch für Corona-Patienten vorgehaltenen müssen. Stand gestern gab es am Klinikum nur noch sechs Corona-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, drei davon wurden beatmet. Das ist deutlich weniger als in der Vorweihnachtszeit. Für generelle Entwarnung sei es angesichts stark steigender Infektionszahlen allerdings noch deutlich zu früh.

In ganz Baden-Württemberg lagen gestern „nur noch“ 277 Corona-Patienten auf Intensivstationen und das ist laut Geißler auf alle Fälle eine erfreuliche Nachricht. Aktuell gebe es in diesem Bereich somit keine Überlastung. Auch, dass die Todeszahlen rückläufig sind, sei sehr positiv. In einer aktuellen Prognose gehen Bio-Statistiker an der Uni Ulm allerdings davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Wochen wieder umdrehen könnte. Bis zur ersten Februarwoche wird für Baden-Württemberg ein Anstieg der Corona-Intensivpatienten auf knapp 800 für möglich gehalten, mehr als vor Weihnachten. Geißler selbst sieht die Sache jedoch etwas optimistischer. Erkrankungen mit der Omikron-Variante scheinen milder zu verlaufen, wobei die Datenlage für eine abschließende Beurteilung bisher aber noch zu unsicher sei.

Sicher scheint aber, dass die Fallzahlen weiter steigen werden und damit würden wohl auch schon bald wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken ankommen. Dies liege maßgeblich an der weiterhin viel zu geringen Impfquote. „Nur die Dreifach-Impfung schützt ausreichend vor schweren Verläufen.“ Geißler sprach sich deshalb erneut für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Ich habe den Eindruck, dass wir es mit Appellen allein nicht hin bekommen“, müsse der Staat endlich aktiv werden, damit im Herbst nicht die nächste Infektionswelle anrollt. Eine partielle Impfpflicht, wie sie vom Bundestag unter anderem für Kliniken beschlossen wurde, sieht Geißler hingegen weiterhin kritisch.

Dies verursache im Klinikum mehr Probleme als dass es nutze, denn dank eines nahezu perfekten Hygienekonzepts sei es bisher gelungen, das Infektionsgeschehen im Klinikum unter Kontrolle zu haben. Ohnehin sind im Klinikum bisher 94 Prozent der Mitarbeitenden vollständig geimpft, viele der anderen warte im Moment noch auf die Zulassung eines Totimpfstoffs, die für Februar erwartet wird. Insgesamt ist die Personalsituation im Klinikum weiterhin sehr angespannt.