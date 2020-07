Die kreisweite, kommunale Suchtprävention mit dem Programm „Wegschauen ist keine Lösung“ zeigt offenbar Wirkung. In der jüngsten Auswertung des statistischen Landesamt Baden-Württemberg zur Krankenhausbehandlung von Kindern und Jugendlichen durch Alkohol im Jahr 2018 hat der Landkreis Karlsruhe im landesweiten Vergleich die geringste Zahl von alkoholbedingten Klinikeinweisungen bei den 13- bis 19-Jährigen. Mit 54 Fällen verzeichnet der Landkreis die geringste Zahl seit 2004 (73) und im Jahr 2012 sogar die Höchstzahl mit 114 betroffenen Kindern und Jugendlichen. 2016 betrug die Zahl 68 und im Jahr 2017 56 Einweisungen.

Präventionsprojekte, wie etwa die Peer-Ausbildung in Schulen, setzt direkt in der Lebenswelt von Jugendlichen an und bildet diese als Suchtexperten auf Augenhöhe aus. Auch der kontinuierliche Einsatz von Jugendschutzteams bei Festen zeigt offenbar nachhaltige Wirkungen, berichtet die Suchtbeauftragte des Landkreises Karlsruhe, Melanie Anthoni.