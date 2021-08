Vorausgesetzt die Inzidenz liegt unter 35, dann präsentiert sich Heidelberg am 21. und 22. August als „Stadt am Fluss“, bei der die Bundesstraße zwischen Alter Brücke und Stadthalle gesperrt wird. Dann können dort, wo sonst der Verkehr rollt, die Gäste entlang dieser neu entstandenen Promenade bummeln, skaten, Rad fahren, am Neckarstrand mit einem kalten Getränk chillen oder an einer der vielen Aktionen teilnehmen. „Dieses Gelände kann eingezäunt werden und es können, vorbehaltlich einer Inzidenz unter 35, 15.000 Leute auf die Fläche“, sagt Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing .

Außerdem ist die Neuauflage eines früher sehr beliebten Weindorfs auf dem Karlsplatz geplant, in Kooperation mit dem Schloss, denn dort soll gleichzeitig ein zweites Weindorf aufgebaut werden. „So können die Gäste mit dem Weinglas von einem Ort zum anderen bummeln oder bequem mit der Bergbahn fahren“, erklärt Schiemer. Auf den Weindörfern werden Winzer aus Heidelberg und der Region vom 24. September bis 3. Oktober ihre Produkte anbieten. 300 bis 400 Besucherinnen und Besucher können auf den umzäunten Karlplatz und einen guten Tropfen genießen.

Ausfallen hingegen werden die dritte Schlossbeleuchtung am 4. September sowie der Heidelberger Herbst am 25. und 26. September.