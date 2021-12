Schon seit 1902 gibt es die Karlsruher Bahnhofsmission. Sie hilft am Bahnhof Menschen, die in Not geraten sind, bietet einen Platz zu Ausruhen oder auch mal Kleidung und Essen an.

Nun bietet die Bahnhofsmission für alle die noch ein Geschenk suchen, einen Weihnachtsbasar findet am Dienstag, 14. und Mittwoch 15. Dezember in der Halle des Hauptbahnhofes jeweils von 13 bis 17 Uhr an. Handgestrickte Socken, Schals und Mützen für Erwachsene und Kinder, Schmusetiere, Holzdeko und selbst gebackene Plätzchen gibt es dort zu einem moderatem Preis. Der Erlös kommt der Versorgung von Hilfsbedürftigen zugute, die auch im 2. Jahr der Corona-Pandemie besondere Einschnitte erfahren haben.

Zudem sucht die Bahnhofsmission gut erhaltene Herren-Freizeitschuhe, Herren-Freizeithosen, Herren-Winterjacken (Anoraks) und Süßigkeiten, am liebsten Schokolade. Natürlich sind auch Geldspenden willkommen.

Info

www.bahnhofsmission-karlsruhe.de