„24 x Weihnachten neu erleben“ heißt ein Multimedia-Projekt, das ein gemeinsame Weihnachtsfest in der Corona-Krise ermöglichen will. Gestaltet wird es von verschiedenen christlichen Kirchen und in der Messe aufgezeichnet.

Inzwischen haben sich über 700 Kirchengemeinden aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz der Aktion angeschlossen. Höhepunkt ist das Heilig-Abend-Erlebnis, das am 24. Dezember um 21 Uhr auf YouTube sowie auf Bibel TV ausgestrahlt wird. Gedreht wurde die Weihnachts-Show größtenteils in der Messe Karlsruhe.

Geplante Live-Show fällt wegen Corona aus

Ursprünglich war eine Live-Weihnachtsshow mit 100.000 Besuchern und tausenden Ehrenamtlichen in der Karlsruher dm-Arena geplant, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand entwickelte man ein neues Konzept, dessen Abschluss das überkonfessionelle Erlebnis an Heilig Abend sein soll: Die Weihnachtsgeschichte wird erzählt, klassisch und doch ganz neu, besinnlich und spektakulär, wie die Veranstalter ankündigen.

Durch den Abend führt die 18-jährige Lisa Mantler. Als Sprecher sind laut Ankündigung unter anderem der katholische Bischof Stefan Oster und die evangelische Regionalbischöfin Dorothea Greiner mit dabei. Zudem ist eine Publikation erschienen, die für 14,99 Euro bereits über 72.000 Mal verkauft wurde. Das Buch soll an jedem Adventstag deutlich machen, was die Weihnachtsgeschichte für das eigene Leben bedeuten kann.

Infos und Trailer

www.24x-weihnachten-neu-erleben.de