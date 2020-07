Kleine Ursache, heftige Wirkung: Weil die Kupplung eines 1,5-Zoll dicken Wasserschlauchs brach, wird sich die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels vermutlich um ein halbes Jahr auf Dezember 2021 verzögern. Dies gaben Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Kasig-Chef Frank Nenninger bekannt.

Nach einem Wasserrohrbruch in der vergangenen Woche sind rund 185.000 Liter Wasser in die unterirdische Haltestelle am Europaplatz geflossen. Gleisbett und mehrere Schächte in den angrenzenden Tunnelabschnitten wurden geflutet. Erst nach und nach stellte sich dann heraus, dass Wasser auch in Kabelschächte und Technikräume eingedrungen war, genau das macht nun Probleme. Alle elektrischen Leitungen im betroffenen Tunnelabschnitt müssen ersetzt werden.

Schaden in Millionenhöhe

Nach derzeitiger Schätzung dürfte ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein, der laut Mentrup aber über Versicherungen abgedeckt sei. Da der Schaden an einer provisorischen Wasserleitung entstand, die ausschließlich für die Arbeiten im Tunnel verlegt wurde, sei kein Verschulden der Kasig erkennbar. Den Rest müssen Gutachter klären.

Das Leck sei mittlerweile geschlossen, die anderen Arbeiten im Tunnel könnten nahtlos weiter gehen. Schon in wenigen Monaten sollen die ersten Tests und Probefahrten im Tunnel beginnen können.

Feuerwehr im Großeinsatz

An einen Vollbetrieb ab Sommer kommenden Jahres sei aber trotzdem nicht mehr zu denken. Die Feuerwehr war mit großem Gerät angerückt und legte den Tunnel größtenteils wieder trocken. Damit war geklärt, dass das gesamte Wasser aus dem geborstenen Brauchwasserschlauch stammte. Da der Vollbetrieb des Tunnels an einen Fahrplanwechsel gekoppelt ist, wird man laut Mentrup nun also auf Dezember 2021 als Betriebsbeginn „springen“ müssen. Alle anderen Dinge wie Übergabe, Training und Probebetrieb sollen hingegen wie geplant ablaufen. „Wir haben die Coronakrise relativ gut weggesteckt, diesen neuen Schlag können wir aber nicht kompensieren.“