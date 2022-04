Das Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) hat einen Laborneubau. Auf 500 Quadratmetern wird unweit von Karlsruhe geforscht und kontrolliert, was unsere Tiere eigentlich so fressen.

Ein schmucker, anthrazitfarbener Neubau steht auf dem Augustenberg, wo etwas abseits der Straße, die hinauf zum Durlacher Turmberg führt, das Landwirtschaftliche Technologiezentrum des Landes Baden-Württemberg seinen Sitz hat. Etwa 7,1 Millionen Euro hat der viergeschossige Neubau gekostet. Er ist in der ersten Etage über einen Brückengang mit dem alten, denkmalgeschützten Gebäude des LTZ verbunden. Bereits Anfang Februar fand die feierliche Übergabe des Neubaus an die Nutzer statt, coronabedingt allerdings nur im kleinen Kreis, so dass die Öffentlichkeit gar nicht so recht mitbekommen haben mag, was es mit dem Neubau auf sich hat.

Tierwohl und Verbraucherschutz

Auf zwei Etagen sind in dem Gebäude Labore untergebracht, in denen Futter- und Düngemittel analysiert werden. „Wir untersuchen hier mittels chemischer Analysemethoden beispielsweise die Inhaltsstoffe von Tierfutter“, erklärt Dr. Melanie Mechler. Sie leitet am LTZ das Referat 22, das anorganische Analytik anwendet. Nicht nur Nährstoffgehalte werden bestimmt, auch das Vorkommen von Spurenelementen wird ermittelt, sowie von unerwünschten Stoffen wie etwa Schwermetallen.

„Das LTZ nimmt damit seine Kontrollaufgabe wahr“, sagt Dr. Thomas Nagel, der wiederum Referat 21 leitet, das für die organische Analytik zuständig ist. Am LTZ wird also geprüft, ob das, was die Futter- und Düngemittel-Hersteller deklarieren, auch tatsächlich im Futter oder Dünger drin ist. Die Analysen dienen somit letzten Endes dem Tierwohl und dem vorbeugenden Verbraucherschutz. Schließlich kommt alles, was Hühner, Rinder und Schweine so fressen, über die Nahrungskette auch beim Menschen an. Für die Lebensmittelkontrolle sind dann wiederum die Chemie- und Veterinäruntersuchungsämter zuständig.

Für jene organische und anorganisch-chemische Analytik ist eine hochwertige Laborausstattung notwendig. Es braucht Abzugsanlagen und überhaupt Räume mit guter Lüftung, damit niemand im Labor etwaige gesundheitsgefährdende Dämpfe einatmet, die – je nach angewandter Methode – beim Auflösen der Stoffe erzeugt werden können.

Mehr Platz für neue Technik

Es braucht Zentrifugen, Kühl- und Trockenschränke, Schüttler, modernste Spektrometer und natürlich jede Menge Computer und IT-Ausstattung. All das ist im Laborneubau mit etwa 500 Quadratmeter Laborfläche nun untergebracht. Etwa 9.000 Analysen jährlich werden hier durchgeführt. „Der Neubau wurde aus zwei Gründen notwendig“, erklärt Thomas Nagel. Zum einen übernahm im Jahr 2016 das LTZ in der Futtermittelanalytik neue Aufgaben, die sich das LTZ bis dahin mit einer anderen Landeseinrichtung, der Landesanstalt für landwirtschaftliche Chemie an der Universität Hohenheim, geteilt hatte. „Zum anderen waren die Laborbedingungen im Altbau drüben etwas beengt und entsprachen nicht mehr dem gegenwärtigen Stand der Technik“, so Nagel. Im Laborneubau ist jetzt mehr Platz.

Insgesamt gehören zur Abteilung 60 Personen. Auf einer Etage ist die organische Analytik untergebracht, auf einer anderen die anorganische. Ein komplettes Stockwerk beherbergt die Lüftungsanlagen, die der Bereitstellung der Zu- und Abluft für die Laborräume dienen. In einem weiteren Stockwerk sind Technik und Büroplätze untergebracht, wobei letztere nur übergangsweise hier sind, so lange in den kommenden zwei Jahren drüben das bisherige Laborgebäude L1 kernsaniert wird.

Obstbaumplantagen und Gewächshäuser

Ansonsten werden am LTZ noch jede Menge andere Forschungen unternommen, etwa wie Acker- und Pflanzenbau bestmöglich betrieben werden kann, wie die Pflanzen optimal zu schützen sind, auch unter den Aspekten des ökologischen Anbaus. Um das zu erforschen, braucht es ein Versuchsterrain, weshalb man am Augustenberg viele Obstbaumplantagen und auch Gewächshäuser findet.

Im Laborneubau jedoch wird chemisch analysiert, mit High-Tech: Unter anderem gehört eine zentrale Gasversorgung zur Ausstattung des neuen Gebäudes. Die Lüftungs- und Regelungstechnik sorgt für optimale Bedingungen bei gleichzeitiger Energieeffizienz. Die Wärmeversorgung erfolgt aus dem Nahwärmenetz mit Biomasse. Oben auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Sie erbringt eine Leistung von 24 Kilowatt peak (kWp). Und dort oben ist auch eine kleine Dachterrasse untergebracht, von wo aus man einen schönen Blick auf Durlach hat. Trotz bester Belüftungsanlagen: Die Luft ist da oben noch viel, viel besser.