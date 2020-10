Bedeutende Glas- und Porzellangefäße geben Einblick ins frühere Leben hochrangiger und reicher Menschen. Am Sonntag werden sie gezeigt und erklärt, weshalb sie so erhaltenswert sind und wie sie erhalten werden.

Am Sonntag, 11. Oktober, findet zum dritten Mal der „Europäische Tag der Restaurierung“ statt. An dem Aktionstag rund um das kulturelle Erbe geben Restauratoren exklusive Einblicke in ihre Arbeit. Auch die Experten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg stellen aktuelle und bereits abgeschlossene Restaurierungsprojekte vor. In Schloss Favorite Rastatt erfahren Besucher, was sich hinter dem Sammelbegriff Keramik verbirgt und wie man das zerbrechliche Kulturgut erhalten kann.

Alle Termine der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg finden sich auf dem Internetportal www.schloesser-und-gaerten.de. Für die Führungen gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Verordnung des Landes.

Im Schloss Favorite führt Werner Hiller-König, Restaurator für Metall, Keramik und Glas, Besucher durch die markgräflichen Sammlungen. Deren Höhepunkt sind die weltweit größten Bestände früher Porzellane aus Meißen. Auf dem Rundgang durch das einzige, fast unverändert erhaltene Porzellanschloss Deutschlands, erläutert der Restaurator, was es mit den Keramiken auf sich hat: Wie wird Porzellan hergestellt? Was ist eigentlich Steinzeug und Steingut? Und wie unterscheidet man die drei Materialien? Der Restaurator erläutert außerdem, warum es herausfordernd ist, die zerbrechlichen Materialien zu erhalten.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Führung begrenzt, daher ist die Anmeldung bei der Schlossverwaltung Rastatt unter Telefon 07222 41207 unbedingt erforderlich. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei.