Verdi setzt die bundesweiten Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsunternehmen auch in dieser Woche fort. Die Gewerkschaft hat für Donnerstag, 8. Oktober, zu Arbeitsniederlegungen unter anderem in Karlsruhe aufgerufen. Die VBK teil mit, dass deshalb von Donnerstag, 8. Oktober, 3 Uhr, bis Freitag, 9. Oktober, 3 Uhr, bis auf ganz wenige Ausnahmen der Betrieb eingestellt ist. Betroffen sind die Tram-Linien 1 bis 6 und die Linie S2. Auch der Busverkehr ist massiv eingeschränkt. Als Alternative für die Fahrgäste bieten sich Fahrten mit den Stadtbahnen der nicht bestreikten AVG an.