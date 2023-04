Beschäftigte machen am Mittwoch. 5. April, Druck für Tariferhöhungen. Die Gewerkschaft ver.di fordert Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Die Beschäftigten der SRH-Klinik Karlsbad Langensteinbach treten am Mittwoch, 5. April, in einen Warnstreik. „Seit vier Verhandlungsrunden spielt der Klinikbetreiber SRH bei den Tarifverhandlungen auf Zeit und verweigert ein konkretes Angebot“, erklärt die gelernte Krankenpflegerin und Mitglied der Streikleitung Birte Cammon. „Die Beschäftigten sind stinksauer. Sie brauchen dringend höhere Löhne, um mit den gestiegenen Preisen zurechtzukommen. Doch der Arbeitgeber stellt auf stur.“ Das sei ein Unding, insbesondere vor dem Hintergrund der großen Leistungen der Krankenhausbeschäftigten während der Corona-Pandemie. „In den SRH-Kliniken braucht es dringend eine bessere Bezahlung, sonst wird es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.“ Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 8.200 Beschäftigten der 13 SRH-Kliniken und Reha-Einrichtungen, die unter den Konzerntarifvertrag fallen, Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Ausbildungsvergütungen sollen um monatlich 200 Euro steigen. „Da sich der Arbeitgeber nicht bewegt, trägt er die Verantwortung für eventuelle Einschränkungen in der Patientenversorgung durch den Warnstreik.“

Die Beschäftigten der SRH-Klinik Karlsbad-Langensteinbach versammeln sich am Mittwoch, 5. April, um 8.30 Uhr vor der Krankenpflegeschule auf dem Gelände des Klinikums (Guttmannstraße 1). Die Kundgebung beginnt um 9 Uhr.