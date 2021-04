Ein neues Wanderbuch hat Touren durch den Rhein-Neckar-Kreis gesammelt: Es geht durch Auwälder und an Altrheinarmen vorbei. Wege in der Rheinebene, durch die Weinberge an der Bergstraße, durch den Odenwald, am Neckar entlang und durch den Kraichgau stellt Autor Dieter Buck in seinem Wanderführer vor. Dazu gibt es Historisches zu Bauwerken und Sehenswürdigkeiten. Die unterschiedlich langen Wanderungen sind laut Ankündigung auch für Spaziergänger das ganze Jahr über machbar. In der Publikation finden sich zudem Hinweise zur Anfahrt, auch mit dem ÖPNV, Karten zu jeder Tour sowie ein Übersichtsplan. Mit GPS-Tracks zum Download.

Wandern im Rhein-Neckar-Kreis - Die 25 schönsten Touren. ISBN 978-3-95505-281-2, 16,90 Euro.